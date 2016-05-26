Больше. Он потом еще на полученный кэшбек еще получит кэшбек. И так по убывающей пока последняя сумма кэшбека не станет = 1 коп.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:19
Больше. Он потом еще на полученный кэшбек еще получит кэшбек. И так по убывающей пока последняя сумма кэшбека не станет = 1 коп.
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:25
Судя по тем, что у меня, так и есть. 5168 - гривневый КДВ. 5169 - "ключ ко счёту". Странно, конечно, что от карты работает только половина функционала. Правда, как недавно писал сам Приват, когда ограничил количество переводов на карту физика: "Что делать, если на карту я получал деньги за продажу товаров с использованием интернет площадок?" - "Чтобы отправлять и получать переводы безлимитно, советуем открыть счет физического лица - предпринимателя или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью" Про приём на ключ ко счёту, действительно, разговора не было
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:27
Оч. даже интер-й вар-тик )
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