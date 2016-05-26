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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10151101521015310154

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:19

  хуторянка написав:
  Amethyst написав:Alfa_Bank, а Alfa_Bank, а кешбєк по оплате єПідримкой будет как за Вайт или как за Хам-он? :wink:

Шеф.
Вы шо - хотите дважды отбить потраченные деньги на "прививку"? :mrgreen:

Больше. Он потом еще на полученный кэшбек еще получит кэшбек. И так по убывающей пока последняя сумма кэшбека не станет = 1 коп. ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:25

  BVA1 написав:Это карты ФОП, скорее всего. Точно не знаю, но больше с ними не связываюсь. Мутняк сплошной.

Судя по тем, что у меня, так и есть. 5168 - гривневый КДВ. 5169 - "ключ ко счёту". Странно, конечно, что от карты работает только половина функционала. Правда, как недавно писал сам Приват, когда ограничил количество переводов на карту физика: "Что делать, если на карту я получал деньги за продажу товаров с использованием интернет площадок?" - "Чтобы отправлять и получать переводы безлимитно, советуем открыть счет физического лица - предпринимателя или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью" Про приём на ключ ко счёту, действительно, разговора не было :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:27

  Flamingo написав:
  хуторянка написав:
  Amethyst написав:Alfa_Bank, а Alfa_Bank, а кешбєк по оплате єПідримкой будет как за Вайт или как за Хам-он? :wink:

Шеф.
Вы шо - хотите дважды отбить потраченные деньги на "прививку"? :mrgreen:

Больше. Он потом еще на полученный кэшбек еще получит кэшбек. И так по убывающей пока последняя сумма кэшбека не станет = 1 коп. ;)

Оч. даже интер-й вар-тик )
Amethyst
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