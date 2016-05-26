Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:19
хуторянка написав: Amethyst написав: Alfa_Bank
, а
Alfa_Bank
, а кешбєк по оплате єПідримкой будет как за Вайт или как за Хам-он?
Шеф.
Вы шо - хотите дважды отбить потраченные деньги на "прививку"?
Больше. Он потом еще на полученный кэшбек еще получит кэшбек. И так по убывающей пока последняя сумма кэшбека не станет = 1 коп.
Flamingo
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Додано: Пон 13 гру, 2021 13:25
BVA1 написав:
Это карты ФОП, скорее всего. Точно не знаю, но больше с ними не связываюсь. Мутняк сплошной.
Судя по тем, что у меня, так и есть. 5168 - гривневый КДВ. 5169 - "ключ ко счёту". Странно, конечно, что от карты работает только половина функционала. Правда, как недавно писал сам Приват, когда ограничил количество переводов на карту физика: "Что делать, если на карту я получал деньги за продажу товаров с использованием интернет площадок?" - "Чтобы отправлять и получать переводы безлимитно, советуем открыть счет физического лица - предпринимателя или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью" Про приём на ключ ко счёту, действительно, разговора не было
moveton
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Додано: Пон 13 гру, 2021 13:27
Flamingo написав: хуторянка написав: Amethyst написав: Alfa_Bank
, а
Alfa_Bank
, а кешбєк по оплате єПідримкой будет как за Вайт или как за Хам-он?
Шеф.
Вы шо - хотите дважды отбить потраченные деньги на "прививку"?
Больше. Он потом еще на полученный кэшбек еще получит кэшбек. И так по убывающей пока последняя сумма кэшбека не станет = 1 коп.
Оч. даже интер-й вар-тик )
Amethyst
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Додано: Пон 13 гру, 2021 20:00
BVA1 написав: mephala
Это карты ФОП, скорее всего. Точно не знаю, но больше с ними не связываюсь. Мутняк сплошной.
так з жовтня приват ліміти на перекази (вхід/вихід) встановив, може якраз воно?
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wild.tomcat
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Додано: Пон 13 гру, 2021 20:21
wild.tomcat написав: BVA1 написав:
Это карты ФОП, скорее всего.
так з жовтня приват ліміти на перекази (вхід/вихід) встановив, може якраз воно?
тут
Насколько я понимаю логику этих лимитов, они только для карт физиков. Зачем предпринимателей ограничивать? У них, как раз, куча операций - это норма.
moveton
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