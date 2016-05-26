Больше. Он потом еще на полученный кэшбек еще получит кэшбек. И так по убывающей пока последняя сумма кэшбека не станет = 1 коп.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 13:19
Больше. Он потом еще на полученный кэшбек еще получит кэшбек. И так по убывающей пока последняя сумма кэшбека не станет = 1 коп.
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:25
Судя по тем, что у меня, так и есть. 5168 - гривневый КДВ. 5169 - "ключ ко счёту". Странно, конечно, что от карты работает только половина функционала. Правда, как недавно писал сам Приват, когда ограничил количество переводов на карту физика: "Что делать, если на карту я получал деньги за продажу товаров с использованием интернет площадок?" - "Чтобы отправлять и получать переводы безлимитно, советуем открыть счет физического лица - предпринимателя или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью" Про приём на ключ ко счёту, действительно, разговора не было
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:27
Оч. даже интер-й вар-тик )
Додано: Пон 13 гру, 2021 20:00
так з жовтня приват ліміти на перекази (вхід/вихід) встановив, може якраз воно?
Додано: Пон 13 гру, 2021 20:21
Насколько я понимаю логику этих лимитов, они только для карт физиков. Зачем предпринимателей ограничивать? У них, как раз, куча операций - это норма.
Додано: Вів 14 гру, 2021 00:26
Похоже Вам мошенники неопытные попались или Вам сильно повезло. Сбросить пароль, перевыпустить симку и не добраться до денег, это странно.
Пароль по пин-коду карты сбрасывали или как? Откуда они его узнали?
Может пароль не сбросили? Например, потому, что не смогли подобрать cvv, если он при сбросе используется. А иначе как бы Вы тогда вошли?
Если по отпечатку, то разве отпечаток посылается в банк при входе, а не заменяется на пароль? Сомневаюсь, что банк держит у себя базу отпечатков клиентов.
Обычно отпечаток проверяется телефоном, а не посылается куда-то. А затем телефон или говорит банку, что этого клиента нужно пустить, что небезопасно, или для большей надежности посылает ему пароль.
Но, в общем, хорошо, что Альфа проверяет cvv, видимо это Вас и спасло.
Я так и не понял, в сенс можно входить одновременно с нескольких устройств? И если можно, то пуши идут на все устройства или только на одно? Это интересно, чтобы понимать, что будет, если одновременно работать с нескольких устройств.
Додано: Вів 14 гру, 2021 01:38
ДІЯ прийняла заявку на виплату на аартку АЛЬФИ у родича, при сому в ДІЮ пустило в єпідтримку через пуш ПЛЬФИ, так меню сховане від очей, а в мене є, порівняти є можливість швидкість зарахування в МОНО та Альфі грошей єпідтримки
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