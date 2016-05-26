Додано: Вів 14 гру, 2021 00:26

ol_zy написав: мошенники зайти не смогли они смогли только сбросить пароль и перевыпустить симку мошенники зайти не смогли они смогли только сбросить пароль и перевыпустить симку

Похоже Вам мошенники неопытные попались или Вам сильно повезло. Сбросить пароль, перевыпустить симку и не добраться до денег, это странно.Пароль по пин-коду карты сбрасывали или как? Откуда они его узнали?Может пароль не сбросили? Например, потому, что не смогли подобрать cvv, если он при сбросе используется. А иначе как бы Вы тогда вошли?Если по отпечатку, то разве отпечаток посылается в банк при входе, а не заменяется на пароль? Сомневаюсь, что банк держит у себя базу отпечатков клиентов.Обычно отпечаток проверяется телефоном, а не посылается куда-то. А затем телефон или говорит банку, что этого клиента нужно пустить, что небезопасно, или для большей надежности посылает ему пароль.Но, в общем, хорошо, что Альфа проверяет cvv, видимо это Вас и спасло.Я так и не понял, в сенс можно входить одновременно с нескольких устройств? И если можно, то пуши идут на все устройства или только на одно? Это интересно, чтобы понимать, что будет, если одновременно работать с нескольких устройств.