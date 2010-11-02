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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 гру, 2021 14:10
Amethyst написав: Hella написав:
Я зашла в Дию, в Послуги, но у меня там нет ссылки на привязку к счету. Вроде же с 19 числа говорили?
ну на Пилот же была подписка, вот он и стартанул с 13го, правда криво
Может ограниченно дают доступ? У меня сработало без проблем
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andyteam
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Додано: Вів 14 гру, 2021 14:34
Уважаемые форумчане и гости форума, разъясните вопрос.
Карта Хамелеон.
Дата договора = дата РД, верно? Если к примеру дата договора 15.10 число, то до 15.12, включительно нужно внести минимальный платеж.
Но сенс пишет до 13.12, к тому же там же есть информация, что за 5 дней. Почему так?
К тому же уже 14 числа, в приложении Alfa-Mobile появилось "платеж просрочен, ваша карта заблокирована". Больше нигде подобного нет ни в ИБ ни в Сенсе.
Что означает сообщение и стоит ли ему верить?
Спасибо.
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копейка
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Додано: Вів 14 гру, 2021 14:39
копейка написав:
Дата договора = дата РД, верно
Да, все прално
Но Алка подстрахивается на -2дня
"платеж просрочен, ваша карта заблокирована" -- глюк Мобайла
Недавно тут уточняли, шо лучше до 17:00 15го таки внести ОМП по Хам-ону
ПС. А вот по Рэду я гашу в РД до 19:00 через онлайн-перевод в МАБе
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Amethyst
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:16
Amethyst написав: копейка написав:
Дата договора = дата РД, верно
Да, все прално
Но Алка подстрахивается на -2дня
"платеж просрочен, ваша карта заблокирована" -- глюк Мобайла
Недавно тут уточняли, шо лучше до 17:00 15го таки внести ОМП по Хам-ону
ПС. А вот по Рэду я гашу в РД до 19:00 через онлайн-перевод в МАБе
Да, я читала.
Но все эти предупреждения вводят в заблуждение. Дата за 2 дня до РД, потом приписка, что нужно внести за 5 дней. Зачем этот беспорядок, который полностью рушит логику? Если указать заранее то напишите 1 раз или за 5 дней или за 2 дня.
К тому же термин "расчетная дата" который фигурирует в help.alfabank.ua не применяется в приложениях, там идет "расчетный период".
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копейка
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:29
копейка написав: Amethyst написав: копейка написав:
Дата договора = дата РД, верно
Да, все прално
Но Алка подстрахивается на -2дня
"платеж просрочен, ваша карта заблокирована" -- глюк Мобайла
Недавно тут уточняли, шо лучше до 17:00 15го таки внести ОМП по Хам-ону
ПС. А вот по Рэду я гашу в РД до 19:00 через онлайн-перевод в МАБе
Да, я читала.
Но все эти предупреждения вводят в заблуждение. Дата за 2 дня до РД, потом приписка, что нужно внести за 5 дней. Зачем этот беспорядок, который полностью рушит логику? Если указать заранее то напишите 1 раз или за 5 дней или за 2 дня.
К тому же термин "расчетная дата" который фигурирует в help.alfabank.ua не применяется в приложениях, там идет "расчетный период".
Ну Алке свойственна безалаберность
Причем народ еще и путает сами РД, т.к. грейс щас 62 дня, т.е. сам грейс проходит через ТРИ РД и ток последняя РД и есть собственно РД
А оте -2 спокойно превращаются в -5дн
Например, если РД попадает на 5 января (полноценный раб день), то Алка отнимер 2 страховочных = 3 янв (нерабочий дн) и перенесет его назад на ближ рабочий = 31е, а то и 30 дек
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Amethyst
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Додано: Вів 14 гру, 2021 16:38
Amethyst написав:
Ну Алке свойственна безалаберность
Причем народ еще и путает сами РД, т.к. грейс щас 62 дня, т.е. сам грейс проходит через ТРИ РД и ток последняя РД и есть собственно РД
А оте -2 спокойно превращаются в -5дн
Например, если РД попадает на 5 января (полноценный раб день), то Алка отнимер 2 страховочных = 3 янв (нерабочий дн) и перенесет его назад на ближ рабочий = 31е, а то и 30 дек
Когда дата РД попадает на выходной или праздник, будет смещение на ближайший рабочий день, но это частный случай и выходит, что исключительно ради исключения, целый год оплата переносится наперед. Ну понятно в чьих интересах, но в практической реализации рушится вся логика исключительно ради частного случая, которого может и не быть. Это уже наперстки.
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копейка
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Додано: Вів 14 гру, 2021 16:42
копейка написав:
Ну понятно в чьих интересах, но в практической реализации рушится вся логика исключительно ради частного случая, которого может и не быть. Это уже наперстки.
У них весь учет идет по дате проведения по счету, а не выполнения операции.
Многим это трудно понять. Вот и делают запас в информации для клиентов.
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