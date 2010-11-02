RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10152101531015410155

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 13:13

Re: Альфа-Банк

  Hella написав:Я зашла в Дию, в Послуги, но у меня там нет ссылки на привязку к счету. Вроде же с 19 числа говорили?

ну на Пилот же была подписка, вот он и стартанул с 13го, правда криво :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1472
З нами з: 05.05.21
Подякував: 91 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:10

  Amethyst написав:
  Hella написав:Я зашла в Дию, в Послуги, но у меня там нет ссылки на привязку к счету. Вроде же с 19 числа говорили?

ну на Пилот же была подписка, вот он и стартанул с 13го, правда криво :)

Может ограниченно дают доступ? У меня сработало без проблем
andyteam
 
Повідомлень: 123
З нами з: 16.07.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:34

Re: Альфа-Банк

Уважаемые форумчане и гости форума, разъясните вопрос.
Карта Хамелеон.
Дата договора = дата РД, верно? Если к примеру дата договора 15.10 число, то до 15.12, включительно нужно внести минимальный платеж.
Но сенс пишет до 13.12, к тому же там же есть информация, что за 5 дней. Почему так?
К тому же уже 14 числа, в приложении Alfa-Mobile появилось "платеж просрочен, ваша карта заблокирована". Больше нигде подобного нет ни в ИБ ни в Сенсе.
Что означает сообщение и стоит ли ему верить?
Спасибо.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 31.07.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:39

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:Дата договора = дата РД, верно

Да, все прално
Но Алка подстрахивается на -2дня
"платеж просрочен, ваша карта заблокирована" -- глюк Мобайла :(
Недавно тут уточняли, шо лучше до 17:00 15го таки внести ОМП по Хам-ону

ПС. А вот по Рэду я гашу в РД до 19:00 через онлайн-перевод в МАБе :P :P :P
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1472
З нами з: 05.05.21
Подякував: 91 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:16

  Amethyst написав:
  копейка написав:Дата договора = дата РД, верно

Да, все прално
Но Алка подстрахивается на -2дня
"платеж просрочен, ваша карта заблокирована" -- глюк Мобайла :(
Недавно тут уточняли, шо лучше до 17:00 15го таки внести ОМП по Хам-ону

ПС. А вот по Рэду я гашу в РД до 19:00 через онлайн-перевод в МАБе :P :P :P

Да, я читала.
Но все эти предупреждения вводят в заблуждение. Дата за 2 дня до РД, потом приписка, что нужно внести за 5 дней. Зачем этот беспорядок, который полностью рушит логику? Если указать заранее то напишите 1 раз или за 5 дней или за 2 дня.
К тому же термин "расчетная дата" который фигурирует в help.alfabank.ua не применяется в приложениях, там идет "расчетный период".
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 31.07.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:29

  копейка написав:
  Amethyst написав:
  копейка написав:Дата договора = дата РД, верно

Да, все прално
Но Алка подстрахивается на -2дня
"платеж просрочен, ваша карта заблокирована" -- глюк Мобайла :(
Недавно тут уточняли, шо лучше до 17:00 15го таки внести ОМП по Хам-ону

ПС. А вот по Рэду я гашу в РД до 19:00 через онлайн-перевод в МАБе

Да, я читала.
Но все эти предупреждения вводят в заблуждение. Дата за 2 дня до РД, потом приписка, что нужно внести за 5 дней. Зачем этот беспорядок, который полностью рушит логику? Если указать заранее то напишите 1 раз или за 5 дней или за 2 дня.
К тому же термин "расчетная дата" который фигурирует в help.alfabank.ua не применяется в приложениях, там идет "расчетный период".

Ну Алке свойственна безалаберность :)
Причем народ еще и путает сами РД, т.к. грейс щас 62 дня, т.е. сам грейс проходит через ТРИ РД и ток последняя РД и есть собственно РД :)
А оте -2 спокойно превращаются в -5дн
Например, если РД попадает на 5 января (полноценный раб день), то Алка отнимер 2 страховочных = 3 янв (нерабочий дн) и перенесет его назад на ближ рабочий = 31е, а то и 30 дек :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1472
З нами з: 05.05.21
Подякував: 91 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:38

  Amethyst написав:Ну Алке свойственна безалаберность :)
Причем народ еще и путает сами РД, т.к. грейс щас 62 дня, т.е. сам грейс проходит через ТРИ РД и ток последняя РД и есть собственно РД :)
А оте -2 спокойно превращаются в -5дн
Например, если РД попадает на 5 января (полноценный раб день), то Алка отнимер 2 страховочных = 3 янв (нерабочий дн) и перенесет его назад на ближ рабочий = 31е, а то и 30 дек :)

Когда дата РД попадает на выходной или праздник, будет смещение на ближайший рабочий день, но это частный случай и выходит, что исключительно ради исключения, целый год оплата переносится наперед. Ну понятно в чьих интересах, но в практической реализации рушится вся логика исключительно ради частного случая, которого может и не быть. Это уже наперстки.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 31.07.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:42

  копейка написав: Ну понятно в чьих интересах, но в практической реализации рушится вся логика исключительно ради частного случая, которого может и не быть. Это уже наперстки.


У них весь учет идет по дате проведения по счету, а не выполнения операции.
Многим это трудно понять. Вот и делают запас в информации для клиентов.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3678
З нами з: 24.06.15
Подякував: 74 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10152101531015410155
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, sportbank і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5040, 5041, 5042
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50414 7125174
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 16:55
lamal
Банк Глобус 1 ... 749, 750, 751
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7509 1123074
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 15:46
yata
Банк Альянс 1 ... 140, 141, 142
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1413 323839
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 17:42
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.