Вот стоило пожаловаться, как все появилось ). Так часто бывает ).
Правда, номер карты Альфы мне не знаком, но это, скорее всего, именно виртуальная карта.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 гру, 2021 19:51
Вот стоило пожаловаться, как все появилось ). Так часто бывает ).
Правда, номер карты Альфы мне не знаком, но это, скорее всего, именно виртуальная карта.
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