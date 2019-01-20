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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10153101541015510156

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:51

  andyteam написав:
  Amethyst написав:
  Hella написав:Я зашла в Дию, в Послуги, но у меня там нет ссылки на привязку к счету. Вроде же с 19 числа говорили?

ну на Пилот же была подписка, вот он и стартанул с 13го, правда криво :)

Может ограниченно дают доступ? У меня сработало без проблем


Вот стоило пожаловаться, как все появилось ). Так часто бывает ).
Правда, номер карты Альфы мне не знаком, но это, скорее всего, именно виртуальная карта.
Hella
 
Повідомлень: 1079
З нами з: 25.08.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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  #<1 ... 10153101541015510156
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