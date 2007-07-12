Додано: Сер 15 гру, 2021 10:20

ingtrans написав: Flamingo написав: А так аналоги на рынке как бы есть. А так аналоги на рынке как бы есть.

А, кстати, какие? Аналогов-то как бы совсем немного. А, кстати, какие? Аналогов-то как бы совсем немного.

Да у того же мони на год с внесением по СЭП общая ставка выйдет всего на 0,4% грязными годовых меньше. Аналогично был еще совсем недавно Пумб с юбилейным с учетом бонуса минфина. Плюс морозить гривну на два года - ну ИМХО такое себе решение. Специально не мониторю но на днях в обзоре встречал что КИБ 11.75 вроде дает. В общем если поискать да с учетом програм лояльности думаю что-то да можно найти