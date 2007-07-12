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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10154101551015610157>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:51

  andyteam написав:
  Amethyst написав:
  Hella написав:Я зашла в Дию, в Послуги, но у меня там нет ссылки на привязку к счету. Вроде же с 19 числа говорили?

ну на Пилот же была подписка, вот он и стартанул с 13го, правда криво :)

Может ограниченно дают доступ? У меня сработало без проблем


Вот стоило пожаловаться, как все появилось ). Так часто бывает ).
Правда, номер карты Альфы мне не знаком, но это, скорее всего, именно виртуальная карта.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 01:21

  Hella написав:Вот стоило пожаловаться, как все появилось ).

У меня при обновлении Дии светится ошибка "В программе тестирования уже участвует максимальное количество человек"-( Вам повезло.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:15

Re: Альфа-Банк

Добрый день
Ваше мнение: депо в грн 2 фонда на 2 года в Альфу
Беспокоит превышение фонда
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:26

  Алексей77 написав:Добрый день
Ваше мнение: депо в грн 2 фонда на 2 года в Альфу
Беспокоит превышение фонда

А как же правило: за буйки не заплывать?
Я ещё по имаю если бы ставка была выдающейся. А так аналоги на рынке как бы есть.
Опятт таки - вы сирота? Нету ни одного близкого родственника?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:38

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:А так аналоги на рынке как бы есть.

А, кстати, какие? Аналогов-то как бы совсем немного.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:55

Re: Альфа-Банк

Коллеги, подскажите, пожалуйста, по кредитке Хамелеону, чтоб не платить процентов и других платежей, нужно платить только "Обов'язковий мінімальний платіж"? Можно не гасить "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату"?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:57

Andrew75
Именно! :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:20

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:А так аналоги на рынке как бы есть.

А, кстати, какие? Аналогов-то как бы совсем немного.

Да у того же мони на год с внесением по СЭП общая ставка выйдет всего на 0,4% грязными годовых меньше. Аналогично был еще совсем недавно Пумб с юбилейным с учетом бонуса минфина. Плюс морозить гривну на два года - ну ИМХО такое себе решение. Специально не мониторю но на днях в обзоре встречал что КИБ 11.75 вроде дает. В общем если поискать да с учетом програм лояльности думаю что-то да можно найти
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:38

  Golf_streem написав:
  Hella написав:Вот стоило пожаловаться, как все появилось ).

У меня при обновлении Дии светится ошибка "В программе тестирования уже участвует максимальное количество человек"-( Вам повезло.


Не очень хорошо уже помню, но вроде у меня такая надпись тоже светилась. Перед тем, как пожаловалась. Вылетело из головы. А потом все прошло нормально... Попробуйте еще раз, может, просто глюк, как и у меня было ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:40

  Алексей77 написав:Добрый день
Ваше мнение: депо в грн 2 фонда на 2 года в Альфу
Беспокоит превышение фонда


В Альфе 11%, в Пумбе 11% (вроде до 19 числа), в Радабанке 11 %, в Таскомбанке 11%... наверняка еще где-то есть.
Hella
 
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