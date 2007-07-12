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Альфа-Банк
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:51
andyteam написав: Amethyst написав: Hella написав:
Я зашла в Дию, в Послуги, но у меня там нет ссылки на привязку к счету. Вроде же с 19 числа говорили?
ну на Пилот же была подписка, вот он и стартанул с 13го, правда криво
Может ограниченно дают доступ? У меня сработало без проблем
Вот стоило пожаловаться, как все появилось ). Так часто бывает ).
Правда, номер карты Альфы мне не знаком, но это, скорее всего, именно виртуальная карта.
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Hella
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Додано: Сер 15 гру, 2021 01:21
Hella написав:
Вот стоило пожаловаться, как все появилось ).
У меня при обновлении Дии светится ошибка "В программе тестирования уже участвует максимальное количество человек"-( Вам повезло.
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Golf_streem
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:15
Добрый день
Ваше мнение: депо в грн 2 фонда на 2 года в Альфу
Беспокоит превышение фонда
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Алексей77
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:26
Алексей77 написав:
Добрый день
Ваше мнение: депо в грн 2 фонда на 2 года в Альфу
Беспокоит превышение фонда
А как же правило: за буйки не заплывать?
Я ещё по имаю если бы ставка была выдающейся. А так аналоги на рынке как бы есть.
Опятт таки - вы сирота? Нету ни одного близкого родственника?
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Flamingo
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:38
Flamingo написав:
А так аналоги на рынке как бы есть.
А, кстати, какие? Аналогов-то как бы совсем немного.
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ingtrans
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:55
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по кредитке Хамелеону, чтоб не платить процентов и других платежей, нужно платить только "Обов'язковий мінімальний платіж"? Можно не гасить "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату"?
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Andrew75
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:57
Andrew75
Именно!
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Vorlon
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:20
ingtrans написав: Flamingo написав:
А так аналоги на рынке как бы есть.
А, кстати, какие? Аналогов-то как бы совсем немного.
Да у того же мони на год с внесением по СЭП общая ставка выйдет всего на 0,4% грязными годовых меньше. Аналогично был еще совсем недавно Пумб с юбилейным с учетом бонуса минфина. Плюс морозить гривну на два года - ну ИМХО такое себе решение. Специально не мониторю но на днях в обзоре встречал что КИБ 11.75 вроде дает. В общем если поискать да с учетом програм лояльности думаю что-то да можно найти
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Flamingo
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:38
Golf_streem написав: Hella написав:
Вот стоило пожаловаться, как все появилось ).
У меня при обновлении Дии светится ошибка "В программе тестирования уже участвует максимальное количество человек"-( Вам повезло.
Не очень хорошо уже помню, но вроде у меня такая надпись тоже светилась. Перед тем, как пожаловалась. Вылетело из головы. А потом все прошло нормально... Попробуйте еще раз, может, просто глюк, как и у меня было ).
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Hella
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:40
Алексей77 написав:
Добрый день
Ваше мнение: депо в грн 2 фонда на 2 года в Альфу
Беспокоит превышение фонда
В Альфе 11%, в Пумбе 11% (вроде до 19 числа), в Радабанке 11 %, в Таскомбанке 11%... наверняка еще где-то есть.
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Hella
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