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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10154101551015610157

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:41

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:В общем если поискать да с учетом програм лояльности думаю что-то да можно найти

Да вот как-то мало находится. Тем для меня становится актуальной, потому что скоро заканчивается несколько депозитов, при этом моно занят, Альфа занята, КИБ занят, Альянс занят, у ПУМБ выход не очень нравится, а у ТАС с его акционным - и вход. В принципе есть еще парочка мелких региональных банков с процентами на уровне 11, но, как правило, работа с ними только через кеды, что по гривне как-то напрягает.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:52

Re: Альфа-Банк

В альфе 12 на 2 года
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:53

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:В общем если поискать да с учетом програм лояльности думаю что-то да можно найти

Да вот как-то мало находится. Тем для меня становится актуальной, потому что скоро заканчивается несколько депозитов, при этом моно занят, Альфа занята, КИБ занят, Альянс занят, у ПУМБ выход не очень нравится, а у ТАС с его акционным - и вход. В принципе есть еще парочка мелких региональных банков с процентами на уровне 11, но, как правило, работа с ними только через кеды, что по гривне как-то напрягает.

Какие нюансы при выходе из Пумба?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:03

Re: Альфа-Банк

  Алексей77 написав:Какие нюансы при выходе из Пумба?


СЭП с комиссией:
Яка комісія за перекази в ПУМБ Online на рахунки в інших банках?
Комісія складає 0,5% від суми, мінімум – 3 грн, максимум – 500 грн.


Но можно частями бесплатным p2p.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:10

  ingtrans написав:
  Алексей77 написав:Какие нюансы при выходе из Пумба?


СЭП с комиссией:
Яка комісія за перекази в ПУМБ Online на рахунки в інших банках?
Комісія складає 0,5% від суми, мінімум – 3 грн, максимум – 500 грн.


Но можно частями бесплатным p2p.


До 300т в день с написанием заявы в отделении. По 25т за операцию.
Соответственно и количество операций надо поднимать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:18

Как в Альфе можно быстро валютную карту или счет открыть? Для онлайн-обмена валюты разной мелочи. Есть пакет Комфорт- гривневая карта.
Asdушный
 
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