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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 10:41
Flamingo написав:
В общем если поискать да с учетом програм лояльности думаю что-то да можно найти
Да вот как-то мало находится. Тем для меня становится актуальной, потому что скоро заканчивается несколько депозитов, при этом моно занят, Альфа занята, КИБ занят, Альянс занят, у ПУМБ выход не очень нравится, а у ТАС с его акционным - и вход. В принципе есть еще парочка мелких региональных банков с процентами на уровне 11, но, как правило, работа с ними только через кеды, что по гривне как-то напрягает.
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ingtrans
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:52
В альфе 12 на 2 года
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Алексей77
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:53
ingtrans написав: Flamingo написав:
В общем если поискать да с учетом програм лояльности думаю что-то да можно найти
Да вот как-то мало находится. Тем для меня становится актуальной, потому что скоро заканчивается несколько депозитов, при этом моно занят, Альфа занята, КИБ занят, Альянс занят, у ПУМБ выход не очень нравится, а у ТАС с его акционным - и вход. В принципе есть еще парочка мелких региональных банков с процентами на уровне 11, но, как правило, работа с ними только через кеды, что по гривне как-то напрягает.
Какие нюансы при выходе из Пумба?
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Алексей77
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Додано: Сер 15 гру, 2021 11:03
Алексей77 написав:
Какие нюансы при выходе из Пумба?
СЭП с комиссией:
Яка комісія за перекази в ПУМБ Online на рахунки в інших банках?
Комісія складає 0,5% від суми, мінімум – 3 грн, максимум – 500 грн.
Но можно частями бесплатным p2p.
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ingtrans
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:10
ingtrans написав: Алексей77 написав:
Какие нюансы при выходе из Пумба?
СЭП с комиссией:
Яка комісія за перекази в ПУМБ Online на рахунки в інших банках?
Комісія складає 0,5% від суми, мінімум – 3 грн, максимум – 500 грн.
Но можно частями бесплатным p2p.
До 300т в день с написанием заявы в отделении. По 25т за операцию.
Соответственно и количество операций надо поднимать.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:18
Как в Альфе можно быстро валютную карту или счет открыть? Для онлайн-обмена валюты разной мелочи. Есть пакет Комфорт- гривневая карта.
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