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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 10:41
Flamingo написав:
В общем если поискать да с учетом програм лояльности думаю что-то да можно найти
Да вот как-то мало находится. Тем для меня становится актуальной, потому что скоро заканчивается несколько депозитов, при этом моно занят, Альфа занята, КИБ занят, Альянс занят, у ПУМБ выход не очень нравится, а у ТАС с его акционным - и вход. В принципе есть еще парочка мелких региональных банков с процентами на уровне 11, но, как правило, работа с ними только через кеды, что по гривне как-то напрягает.
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ingtrans
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:52
В альфе 12 на 2 года
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Алексей77
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:53
ingtrans написав: Flamingo написав:
В общем если поискать да с учетом програм лояльности думаю что-то да можно найти
Да вот как-то мало находится. Тем для меня становится актуальной, потому что скоро заканчивается несколько депозитов, при этом моно занят, Альфа занята, КИБ занят, Альянс занят, у ПУМБ выход не очень нравится, а у ТАС с его акционным - и вход. В принципе есть еще парочка мелких региональных банков с процентами на уровне 11, но, как правило, работа с ними только через кеды, что по гривне как-то напрягает.
Какие нюансы при выходе из Пумба?
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Алексей77
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Додано: Сер 15 гру, 2021 11:03
Алексей77 написав:
Какие нюансы при выходе из Пумба?
СЭП с комиссией:
Яка комісія за перекази в ПУМБ Online на рахунки в інших банках?
Комісія складає 0,5% від суми, мінімум – 3 грн, максимум – 500 грн.
Но можно частями бесплатным p2p.
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ingtrans
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:10
ingtrans написав: Алексей77 написав:
Какие нюансы при выходе из Пумба?
СЭП с комиссией:
Яка комісія за перекази в ПУМБ Online на рахунки в інших банках?
Комісія складає 0,5% від суми, мінімум – 3 грн, максимум – 500 грн.
Но можно частями бесплатным p2p.
До 300т в день с написанием заявы в отделении. По 25т за операцию.
Соответственно и количество операций надо поднимать.
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Hotab
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:18
Как в Альфе можно быстро валютную карту или счет открыть? Для онлайн-обмена валюты разной мелочи. Есть пакет Комфорт- гривневая карта.
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Asdушный
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:22
Asdушный, ну валютный счёт физлица можно открыть в приложении Sense. Что касается выпуска карты в рамках пакета, то тут необходимо будет обновить пакет на новые условия. И тоже можно сделать через Sense или чат.
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MASolomko
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:29
А валютный счёт можно в кассе пополнять без комиссии?
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Asdушный
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:37
Hella написав: Алексей77 написав:
Добрый день
Ваше мнение: депо в грн 2 фонда на 2 года в Альфу
Беспокоит превышение фонда
В Альфе 11%, в Пумбе 11% (вроде до 19 числа), в Радабанке 11 %, в Таскомбанке 11%... наверняка еще где-то есть.
В Альфе минималка 5000 (у конкурентов 500), и с пополнениями какая-то засада, только первые несколько месяцев и не больше чем на две первоначальные суммы.
Так что увы, не конкурент. Столбики отсюда переехали.
А после снижения до 5% на ощадном, вклады до востребования тоже.
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wig
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Додано: Сер 15 гру, 2021 13:57
wig написав: Hella написав: Алексей77 написав:
Добрый день
Ваше мнение: депо в грн 2 фонда на 2 года в Альфу
Беспокоит превышение фонда
В Альфе 11%, в Пумбе 11% (вроде до 19 числа), в Радабанке 11 %, в Таскомбанке 11%... наверняка еще где-то есть.
В Альфе минималка 5000 (у конкурентов 500), и с пополнениями какая-то засада, только первые несколько месяцев и не больше чем на две первоначальные суммы.
Так что увы, не конкурент. Столбики отсюда переехали.
А после снижения до 5% на ощадном, вклады до востребования тоже.
Если депо под фонд, 198 тыс. на год под 11% нормально сейчас (не 200,чтобы зазор был). Забирать - у меня раньше проблем не было, последнее время только перекладываю. А столбики можно и в других банках поискать. Все имхо, конечно ).
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Hella
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