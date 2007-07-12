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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 гру, 2021 14:09
Hella написав:
Если депо под фонд, 198 тыс. на год под 11% нормально сейчас
А где гарантия что уже через пару месяцев не будет больше, и на коротких/текущих? Тенденцию вы видите.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:37
mihasik написав:
Алла даёт комуналку в рассрочку оформить?
дает
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Додано: Сер 15 гру, 2021 19:32
Коллеги, в категорию маркетплейсы - iHerb входит?
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Додано: Сер 15 гру, 2021 19:35
Комуналка входить у пільговий період?
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Додано: Сер 15 гру, 2021 20:28
lloydbanksua написав:
Коллеги, в категорию маркетплейсы - iHerb входит?
Залежить від МСС коду. Знаєте який буде код?
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Додано: Сер 15 гру, 2021 20:34
Zochan написав:
Комуналка входить у пільговий період?
Так
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