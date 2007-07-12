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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10155101561015710158

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:09

Re: Альфа-Банк

  Hella написав:Если депо под фонд, 198 тыс. на год под 11% нормально сейчас

А где гарантия что уже через пару месяцев не будет больше, и на коротких/текущих? Тенденцию вы видите.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:37

  mihasik написав:Алла даёт комуналку в рассрочку оформить?

дает
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:32

Коллеги, в категорию маркетплейсы - iHerb входит?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:35

Re: Альфа-Банк

Комуналка входить у пільговий період?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:28

  lloydbanksua написав:Коллеги, в категорию маркетплейсы - iHerb входит?

Залежить від МСС коду. Знаєте який буде код?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:34

  Zochan написав:Комуналка входить у пільговий період?

Так
Alfa_Bank
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З нами з: 18.02.13
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  #<1 ... 10155101561015710158
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