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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 09:41
Re: Альфа-Банк
А от чего это может зависеть, что не приходят ОТР пароли в виде смс за границей? Не приходят именно от Аллы, хотя вполне нормально приходят от Таси, Пумбы, скунса и бобра. Ну и всякие смс от самого водафона тоже приходят норм. А от Аллы ну ни в какую . Думал может именно конкретный сайт чего-то не так генерит - попробовал другой - всё то же самое: окно для ввода пароля грузиится, а самого ОТР нет - WTF?
Додано: Чет 16 гру, 2021 09:48
пользоваться МАБом
параллельно
я Сенс по необходимости
Додано: Чет 16 гру, 2021 10:12
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