Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 09:41
А от чего это может зависеть, что не приходят ОТР пароли в виде смс за границей? Не приходят именно от Аллы, хотя вполне нормально приходят от Таси, Пумбы, скунса и бобра. Ну и всякие смс от самого водафона тоже приходят норм. А от Аллы ну ни в какую
. Думал может именно конкретный сайт чего-то не так генерит - попробовал другой - всё то же самое: окно для ввода пароля грузиится, а самого ОТР нет
- WTF?
Flamingo
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:48
Vorlon написав: M-Audio написав:
А что можно сделать, чтобы сенс не задалбывал ежедневно своим "можна натиснути сюди для оплати кредиту", за две недели до срока погашения, которое всё равно не работает, к тому же? (классическое что-то пошло не так в 100% случаев)
Можно - оплатить кредит
P.S. Хватит и оплаты ОМП.
пользоваться МАБом
параллельно
я Сенс по необходимости
cohan
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Додано: Чет 16 гру, 2021 10:12
cohan написав:
пользоваться МАБом
параллельно
Десктопным? Вариант. Мобильный вчера загрузил на старом смартфоне - посмотрел на это старьё и немного грустно стало. На новом смартфоне даже не ставил. Sense приятнее уже
Vorlon
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Додано: Чет 16 гру, 2021 11:21
wig написав: Hella написав:
Если депо под фонд, 198 тыс. на год под 11% нормально сейчас
А где гарантия что уже через пару месяцев не будет больше, и на коротких/текущих? Тенденцию вы видите.
Так где гарантия, что будет сильно больше и скоро? А ждать - разница может быть небольшая, а потерянная прибыль она уже потеряна ).
Hella
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Додано: Чет 16 гру, 2021 12:31
Нагадайте будь ласка, при відкритті RED у відділенні які є ньюанси, від чого відмовлятися.
Пансер
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Додано: Чет 16 гру, 2021 13:05
Пансер написав:
Нагадайте будь ласка, при відкритті RED у відділенні які є ньюанси, від чого відмовлятися.
страховки, если вам они не нужны
Kalgan
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Додано: Чет 16 гру, 2021 13:07
Пансер, оформити картку, а потім через підтримку відключити страхування і самостійно перейти на безкоштовні PUSH.
MASolomko
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Додано: Чет 16 гру, 2021 13:11
Два скрина с чата хейтеров.
Насколько я понял, человек хотел
открыть кредитный хамон
, но у алки, как обычно
что то пошло не так
Kalgan
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