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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10156101571015810159

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:41

Re: Альфа-Банк

А от чего это может зависеть, что не приходят ОТР пароли в виде смс за границей? Не приходят именно от Аллы, хотя вполне нормально приходят от Таси, Пумбы, скунса и бобра. Ну и всякие смс от самого водафона тоже приходят норм. А от Аллы ну ни в какую :(. Думал может именно конкретный сайт чего-то не так генерит - попробовал другой - всё то же самое: окно для ввода пароля грузиится, а самого ОТР нет :( - WTF?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:48

  Vorlon написав:
  M-Audio написав:А что можно сделать, чтобы сенс не задалбывал ежедневно своим "можна натиснути сюди для оплати кредиту", за две недели до срока погашения, которое всё равно не работает, к тому же? (классическое что-то пошло не так в 100% случаев)

Можно - оплатить кредит :lol:

P.S. Хватит и оплаты ОМП.


пользоваться МАБом :mrgreen:
параллельно
я Сенс по необходимости
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:12

  cohan написав:пользоваться МАБом :mrgreen:
параллельно

Десктопным? Вариант. Мобильный вчера загрузил на старом смартфоне - посмотрел на это старьё и немного грустно стало. На новом смартфоне даже не ставил. Sense приятнее уже :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:21

  wig написав:
  Hella написав:Если депо под фонд, 198 тыс. на год под 11% нормально сейчас

А где гарантия что уже через пару месяцев не будет больше, и на коротких/текущих? Тенденцию вы видите.


Так где гарантия, что будет сильно больше и скоро? А ждать - разница может быть небольшая, а потерянная прибыль она уже потеряна ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:31

Re: Альфа-Банк

Нагадайте будь ласка, при відкритті RED у відділенні які є ньюанси, від чого відмовлятися.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:05

  Пансер написав:Нагадайте будь ласка, при відкритті RED у відділенні які є ньюанси, від чого відмовлятися.

страховки, если вам они не нужны
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:07

Re: Альфа-Банк

Пансер, оформити картку, а потім через підтримку відключити страхування і самостійно перейти на безкоштовні PUSH.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:11

Два скрина с чата хейтеров.
Насколько я понял, человек хотел открыть кредитный хамон, но у алки, как обычно что то пошло не так :mrgreen:
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Kalgan
 
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