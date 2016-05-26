А от чего это может зависеть, что не приходят ОТР пароли в виде смс за границей? Не приходят именно от Аллы, хотя вполне нормально приходят от Таси, Пумбы, скунса и бобра. Ну и всякие смс от самого водафона тоже приходят норм. А от Аллы ну ни в какую . Думал может именно конкретный сайт чего-то не так генерит - попробовал другой - всё то же самое: окно для ввода пароля грузиится, а самого ОТР нет - WTF?
M-Audio написав:А что можно сделать, чтобы сенс не задалбывал ежедневно своим "можна натиснути сюди для оплати кредиту", за две недели до срока погашения, которое всё равно не работает, к тому же? (классическое что-то пошло не так в 100% случаев)
Можно - оплатить кредит
P.S. Хватит и оплаты ОМП.
пользоваться МАБом параллельно я Сенс по необходимости
MASolomko Відмовив банк мені у видачі RED, хоча Хамелеон з кредлімітом маю. Перед тим 30 хв гестапо розпитувало про все, в т.ч про картки в інших банках і кредитний ліміт на них. Сказали через тиждень можна знов подавати заявку.