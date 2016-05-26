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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10157101581015910160

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:52

По Хамелеону без кредитного ліміту штрафують за овердрафт?
кеннек
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:52

Re: Альфа-Банк

Пансер, с текущими исходными данными — нет. Если есть "белая" зп, то можно попробовать со справкой о доходах.

кеннек, нет. А если и да, то "папа" обещал разобраться :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:00

Re: Альфа-Банк

Технічні роботи в системах банку в ніч з 16 на 17 грудня
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:30

Re: Альфа-Банк

Член семьи был клиентом Альфы, но лет 5-ть назад закрыл все карты/счета. Сейчас возникла заинтересованность открыть Хамелеона и , на удивление, удалось зайти в банкинг через веб по старому логину/паролю. И после звонка на горячку и озвучивания кодового слова человек прошел аутентификацию. И оказывается, что человек до сих пор является клиентом бана. Установил Сенс, внутри Хамелеон с лимитом. Но открыть карту не дало. Пошли в отделение и после сверки паспортных данных оформили карту. Менеджер в банке сказала, что у них есть понятие "спящий клиент" (неактивыный). Вопрос: 1)сколько времени хранятся данные клиента в базе банка? 2)Бывших клиентов не бывает? (попахивает накруткой клиентской базы) 3)Что нужно сделать, чтобы перестать быть клиентом банка (закрытые счета, удаление аккаунта банкинга, может еще что-то) и удалить все данные клиента из базы банка?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:35

Re: Альфа-Банк

  Golf_streem написав:на удивление, удалось зайти в банкинг через веб по старому логину/паролю.
Сестра после закрытия единственной карты написала заявление на "удаление" учётки в МАБ. В общем, "ящерную" карту она успешно оформила, но Sense оказался нерабочим и на всё про всё потратила неделю с выяснениями через дистанционные каналы.
MASolomko
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  #<1 ... 10157101581015910160
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