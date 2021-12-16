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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 16:52
Re: Альфа-Банк
Пансер, с текущими исходными данными — нет. Если есть "белая" зп, то можно попробовать со справкой о доходах.
кеннек, нет. А если и да, то "папа" обещал разобраться
Додано: Чет 16 гру, 2021 18:00
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 16 гру, 2021 18:30
Re: Альфа-Банк
Член семьи был клиентом Альфы, но лет 5-ть назад закрыл все карты/счета. Сейчас возникла заинтересованность открыть Хамелеона и , на удивление, удалось зайти в банкинг через веб по старому логину/паролю. И после звонка на горячку и озвучивания кодового слова человек прошел аутентификацию. И оказывается, что человек до сих пор является клиентом бана. Установил Сенс, внутри Хамелеон с лимитом. Но открыть карту не дало. Пошли в отделение и после сверки паспортных данных оформили карту. Менеджер в банке сказала, что у них есть понятие "спящий клиент" (неактивыный). Вопрос: 1)сколько времени хранятся данные клиента в базе банка? 2)Бывших клиентов не бывает? (попахивает накруткой клиентской базы) 3)Что нужно сделать, чтобы перестать быть клиентом банка (закрытые счета, удаление аккаунта банкинга, может еще что-то) и удалить все данные клиента из базы банка?
Додано: Чет 16 гру, 2021 18:35
Re: Альфа-Банк
Сестра после закрытия единственной карты написала заявление на "удаление" учётки в МАБ. В общем, "ящерную" карту она успешно оформила, но Sense оказался нерабочим и на всё про всё потратила неделю с выяснениями через дистанционные каналы.
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:04
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:10
Re: Альфа-Банк
Пансер, если самим принести
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:25
А если ножками в налоговую не хочется:
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:28
1000 от Зели
Ёооо, на Альфу зашла 1000 от Зели
на Моню дето на часика 3 раньше.
ну хай дальше соревнуются
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:30
Re: Альфа-Банк
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