А если ножками в налоговую не хочется: https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/404125.html Там и физика, и предпринимателя и даже банковские проценты за депо включены, начиная с времён, когда за них налог начали собирать. Только возможность указать произвольный период для справки - это шутка. На 10 лет мне выдало, что доходов у меня не было совсем. Если отдельно по каждому году запрашивать, тогда нормально.
Не банковские проценты за депо, а додаткове благо: кешбэки и подобные вознаграждения.
velvet написав:Не банковские проценты за депо, а додаткове благо: кешбэки и подобные вознаграждения.
Кэшбеки само собой, но, например, за 2017й год у меня нарисован доход от Приватбанка и в колонке кода дохода написано "110 - Проценти". Обложен по ставке 18%. Даже не знаю за что у Привата тогда был кэшбек и почему он обозван 110. Другой вопрос, что так почему-то не по каждому депозиту, а только местами встречается. Может и не за депозит проценты, а за что-то другое, хотя в упор не помню за что бы. А ещё интересный вопрос, где тогда брать справку, в которой доходы с депозитов включены.