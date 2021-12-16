Додано: Чет 16 гру, 2021 21:14

velvet написав: Не банковские проценты за депо, а додаткове благо: кешбэки и подобные вознаграждения. Не банковские проценты за депо, а додаткове благо: кешбэки и подобные вознаграждения.

Кэшбеки само собой, но, например, за 2017й год у меня нарисован доход от Приватбанка и в колонке кода дохода написано "110 - Проценти". Обложен по ставке 18%. Даже не знаю за что у Привата тогда был кэшбек и почему он обозван 110. Другой вопрос, что так почему-то не по каждому депозиту, а только местами встречается. Может и не за депозит проценты, а за что-то другое, хотя в упор не помню за что бы. А ещё интересный вопрос, где тогда брать справку, в которой доходы с депозитов включены.