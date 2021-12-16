А если ножками в налоговую не хочется: https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/404125.html Там и физика, и предпринимателя и даже банковские проценты за депо включены, начиная с времён, когда за них налог начали собирать. Только возможность указать произвольный период для справки - это шутка. На 10 лет мне выдало, что доходов у меня не было совсем. Если отдельно по каждому году запрашивать, тогда нормально.
Не банковские проценты за депо, а додаткове благо: кешбэки и подобные вознаграждения.
velvet написав:Не банковские проценты за депо, а додаткове благо: кешбэки и подобные вознаграждения.
Кэшбеки само собой, но, например, за 2017й год у меня нарисован доход от Приватбанка и в колонке кода дохода написано "110 - Проценти". Обложен по ставке 18%. Даже не знаю за что у Привата тогда был кэшбек и почему он обозван 110. Другой вопрос, что так почему-то не по каждому депозиту, а только местами встречается. Может и не за депозит проценты, а за что-то другое, хотя в упор не помню за что бы. А ещё интересный вопрос, где тогда брать справку, в которой доходы с депозитов включены.
А если ножками в налоговую не хочется: https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/404125.html Там и физика, и предпринимателя и даже банковские проценты за депо включены, начиная с времён, когда за них налог начали собирать. Только возможность указать произвольный период для справки - это шутка. На 10 лет мне выдало, что доходов у меня не было совсем. Если отдельно по каждому году запрашивать, тогда нормально.
за раз налоговая может осилить запрос за период 5 лет (бумажный запрос). В электронном виде раньше можно было заказать только за 3 года. Недавно вроде улучшили, и в электронном можно так же за 5 лет заказать. Но сам пока не проверял.
MASolomko написав:На дебетовом Caméléon (без кредитного лимита) за овердрафт не наказывают. Офпред ранее всё порешал. Поиск в данной ветке в помощь
Выложить скрины? Я попал более чем на 1000 грн. К кому обращаться за компенсацией? Конкретно, на дебетном пишет 19.11.2021 19.11.2021 Списання процентів за овердрафт - 3,45 22.11.2021 22.11.2021 Комиссия за перевод с СКС MoneySend в кредит - 480,00 23.10.2021 23.10.2021 Комиссия за перевод с СКС MoneySend в кредит - 315,11 22.10.2021 22.10.2021 Комиссия за перевод с СКС MoneySend в кредит - 360,00