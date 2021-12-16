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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10158101591016010161

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:43

  moveton написав:
  MASolomko написав:Пансер, если самим принести https://taxer.ua/ru/kb/spravka-o-dohodah-flp

А если ножками в налоговую не хочется: https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/404125.html Там и физика, и предпринимателя и даже банковские проценты за депо включены, начиная с времён, когда за них налог начали собирать. Только возможность указать произвольный период для справки - это шутка. На 10 лет мне выдало, что доходов у меня не было совсем. Если отдельно по каждому году запрашивать, тогда нормально.

Не банковские проценты за депо, а додаткове благо: кешбэки и подобные вознаграждения.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:14

  velvet написав:Не банковские проценты за депо, а додаткове благо: кешбэки и подобные вознаграждения.

Кэшбеки само собой, но, например, за 2017й год у меня нарисован доход от Приватбанка и в колонке кода дохода написано "110 - Проценти". Обложен по ставке 18%. Даже не знаю за что у Привата тогда был кэшбек и почему он обозван 110. Другой вопрос, что так почему-то не по каждому депозиту, а только местами встречается. Может и не за депозит проценты, а за что-то другое, хотя в упор не помню за что бы. А ещё интересный вопрос, где тогда брать справку, в которой доходы с депозитов включены.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:22

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:А ещё интересный вопрос, где тогда брать справку, в которой доходы с депозитов включены.

Налог с депозитов неперсонифицирован
Доход с депозитов есть сам факт выплаты процентов = выписка из банка
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 23:20

  moveton написав:
  MASolomko написав:Пансер, если самим принести https://taxer.ua/ru/kb/spravka-o-dohodah-flp

А если ножками в налоговую не хочется: https://zp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/404125.html Там и физика, и предпринимателя и даже банковские проценты за депо включены, начиная с времён, когда за них налог начали собирать. Только возможность указать произвольный период для справки - это шутка. На 10 лет мне выдало, что доходов у меня не было совсем. Если отдельно по каждому году запрашивать, тогда нормально.

за раз налоговая может осилить запрос за период 5 лет (бумажный запрос). В электронном виде раньше можно было заказать только за 3 года. Недавно вроде улучшили, и в электронном можно так же за 5 лет заказать. Но сам пока не проверял.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:09

Re: Альфа-Банк

Зарахували 1000 від Зеленського о 19:48, а МОНО о 19:29.
Практично одночасно
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 05:53

  кеннек написав:По Хамелеону без кредитного ліміту штрафують за овердрафт?

Так, згідно тарифу. Якщо по рахунку сума не пройшла - овер.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:37

  anikola13 написав:
  кеннек написав:По Хамелеону без кредитного ліміту штрафують за овердрафт?

Так, згідно тарифу. Якщо по рахунку сума не пройшла - овер.

Ага, ще й у випадку р2р комісія як за кредитні.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:59

Re: Альфа-Банк

На дебетовом Caméléon (без кредитного лимита) за овердрафт не наказывают. Офпред ранее всё порешал. Поиск в данной ветке в помощь ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:12

  MASolomko написав:На дебетовом Caméléon (без кредитного лимита) за овердрафт не наказывают. Офпред ранее всё порешал. Поиск в данной ветке в помощь ;)

Выложить скрины?
Я попал более чем на 1000 грн.
К кому обращаться за компенсацией?
Конкретно, на дебетном пишет
19.11.2021 19.11.2021 Списання процентів за овердрафт - 3,45
22.11.2021 22.11.2021 Комиссия за перевод с СКС MoneySend в кредит - 480,00
23.10.2021 23.10.2021 Комиссия за перевод с СКС MoneySend в кредит - 315,11
22.10.2021 22.10.2021 Комиссия за перевод с СКС MoneySend в кредит - 360,00
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