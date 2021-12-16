RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10159101601016110162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:04

  MASolomko написав:
  BBC написав:К кому обращаться за компенсацией?
К офпреду:
  Alfa_Bank написав:Ось я і повертаюсь до вас з гарною новиною :) Якщо у вас дебетовий хамелеон (без кредитного ліміту), то всі перекази в sense проходять без комісії і про технічний овердрафт вже можна не думати
ps Можно попробовать для интереса и через чат решить :D

Так от в сенсі без оверу, а сторонні р2р з овером. Й чат нічим не в змозі допомогти.
Тож по дебетному Хамелеону є овердрафт, що працює дивно. Бо на момент списання списувались свої, але на момент авторизації був лише доступний залишок й кошти ще не проведені.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14287
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:21

1000 на вирт.карте

Возник вопрос по использованию "вакцинной" тысячи. ж/д билет стоит 1500 грн, оплачивать частями нельзя, можно ли на виртуальную карту закинуть своих 500 грн и затем купить билет?
Tat_888
Аватар користувача
 
Повідомлень: 159
З нами з: 11.06.15
Подякував: 397 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:33

Re: Альфа-Банк

Tat_888, нет. Карту пополнить нельзя.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4095
З нами з: 08.03.18
Подякував: 469 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:00

  Tat_888 написав:Возник вопрос по использованию "вакцинной" тысячи. ж/д билет стоит 1500 грн, оплачивать частями нельзя, можно ли на виртуальную карту закинуть своих 500 грн и затем купить билет?

Нет, конечно, все задумано для того, чтобы часть денег списать через 4 мес.))
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 621
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10159101601016110162
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, melkh, Sergion і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5041, 5042, 5043
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50422 7128599
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 00:40
1finanсier
А-Банк 1 ... 1966, 1967, 1968
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19678 3219598
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 гру, 2021 21:27
M-Audio
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 32, 33, 34
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
334 106076
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 гру, 2021 21:16
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.