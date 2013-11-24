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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:04
MASolomko написав: BBC написав:
К кому обращаться за компенсацией?
К офпреду:
Alfa_Bank написав:
Ось я і повертаюсь до вас з гарною новиною
Якщо у вас дебетовий хамелеон (без кредитного ліміту), то всі перекази в sense проходять без комісії і про технічний овердрафт вже можна не думати
ps Можно попробовать для интереса и через чат решить
Так от в сенсі без оверу, а сторонні р2р з овером. Й чат нічим не в змозі допомогти.
Тож по дебетному Хамелеону є овердрафт, що працює дивно. Бо на момент списання списувались свої, але на момент авторизації був лише доступний залишок й кошти ще не проведені.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:21
Возник вопрос по использованию "вакцинной" тысячи. ж/д билет стоит 1500 грн, оплачивать частями нельзя, можно ли на виртуальную карту закинуть своих 500 грн и затем купить билет?
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:33
Tat_888, нет. Карту пополнить нельзя.
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MASolomko
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:00
Tat_888 написав:
Возник вопрос по использованию "вакцинной" тысячи. ж/д билет стоит 1500 грн, оплачивать частями нельзя, можно ли на виртуальную карту закинуть своих 500 грн и затем купить билет?
Нет, конечно, все задумано для того, чтобы часть денег списать через 4 мес.))
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:53
Tat_888 написав:
Возник вопрос по использованию "вакцинной" тысячи. ж/д билет стоит 1500 грн, оплачивать частями нельзя, можно ли на виртуальную карту закинуть своих 500 грн и затем купить билет?
придется ехать в плацкарте )
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:59
Альфа одумалась й погодилась нараховувати горішки на вовину тисячу. прийшло повідомлення
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BBC
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:10
Нуна додавить Алку, бо у нее КБ за свои меньше, чем у Мони )
Хай придумает шото, типа отдельную доплату.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:59
транспорт + скидка 10% по интерсити само тое
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cohan
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