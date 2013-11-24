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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10160101611016210163>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:04

  MASolomko написав:
  BBC написав:К кому обращаться за компенсацией?
К офпреду:
  Alfa_Bank написав:Ось я і повертаюсь до вас з гарною новиною :) Якщо у вас дебетовий хамелеон (без кредитного ліміту), то всі перекази в sense проходять без комісії і про технічний овердрафт вже можна не думати
ps Можно попробовать для интереса и через чат решить :D

Так от в сенсі без оверу, а сторонні р2р з овером. Й чат нічим не в змозі допомогти.
Тож по дебетному Хамелеону є овердрафт, що працює дивно. Бо на момент списання списувались свої, але на момент авторизації був лише доступний залишок й кошти ще не проведені.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:21

1000 на вирт.карте

Возник вопрос по использованию "вакцинной" тысячи. ж/д билет стоит 1500 грн, оплачивать частями нельзя, можно ли на виртуальную карту закинуть своих 500 грн и затем купить билет?
Tat_888
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:33

Re: Альфа-Банк

Tat_888, нет. Карту пополнить нельзя.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:00

  Tat_888 написав:Возник вопрос по использованию "вакцинной" тысячи. ж/д билет стоит 1500 грн, оплачивать частями нельзя, можно ли на виртуальную карту закинуть своих 500 грн и затем купить билет?

Нет, конечно, все задумано для того, чтобы часть денег списать через 4 мес.))
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:53

  Tat_888 написав:Возник вопрос по использованию "вакцинной" тысячи. ж/д билет стоит 1500 грн, оплачивать частями нельзя, можно ли на виртуальную карту закинуть своих 500 грн и затем купить билет?

придется ехать в плацкарте )
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:59

Re: Альфа-Банк

Альфа одумалась й погодилась нараховувати горішки на вовину тисячу. прийшло повідомлення
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:10

Re: Альфа-Банк

Нуна додавить Алку, бо у нее КБ за свои меньше, чем у Мони )
Хай придумает шото, типа отдельную доплату.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:59

Re: Альфа-Банк

транспорт + скидка 10% по интерсити само тое
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:39

Re: Альфа-Банк

Деньги на карте, номер, дата, код - все есть. Мне ответили:
Після зарахування коштів ви можете розраховуватись через NFC телефону або через сайти вводячи дані карти.

То есть, только интернет-платежи или телефоном. Недавно разрешили покупать лекарства пенсионерам. Но пока разрешили "устно", в списке спорта и остального аптек нет.
И с какого числа - уже можно или после 19 декабря, как говорили раньше?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:43

  BBC написав:Альфа одумалась й погодилась нараховувати горішки на вовину тисячу. прийшло повідомлення


Ооооо...респект. Нарешті когось осенило, що і "бородатих" клієнтів треба побалувати горішками за Зе1000.
lov2108
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