Дык не получается с интерсити,т.к. билет туда-обратно больше тысячи стоит, а пополнить карту нельзя:(
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:36
Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:52
Re: Альфа-Банк
Для бесплатности дебетного пакета по размеру остатков собственных средств каким образом идет расчет:
1. Списание на следующий месяц до 5 числа из расчета прошлого календарного месяца?
2. С 1 числа по 30(31) числа каждого дня месяца в какое время наступает время "Ч" по расчету средне-взвешенного остатка?
3. Каким образом рассчитывается остаток?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:03
Альфабанк, а как насчитывается проценты на остаток на счету карты Хамелеон, так же как и по Доходному сейфу- на сумму на счету по проводкам по счету или на сумму по балансу (например, сегодня пятница и пришёл перевод р2р на 1000 грн., по балансу сразу деньги есть, а по поводке на счёт деньги зачислятся только на след рабочий день, т.е. в понедельник- в этом случае за выходные проценты на пришедшую 1000 грн. по Хамелеону будут?)?
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