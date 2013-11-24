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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10160101611016210163

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:36

  cohan написав:транспорт + скидка 10% по интерсити само тое

Дык не получается с интерсити,т.к. билет туда-обратно больше тысячи стоит, а пополнить карту нельзя:(
Tat_888
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:52

Re: Альфа-Банк

Для бесплатности дебетного пакета по размеру остатков собственных средств каким образом идет расчет:
1. Списание на следующий месяц до 5 числа из расчета прошлого календарного месяца?
2. С 1 числа по 30(31) числа каждого дня месяца в какое время наступает время "Ч" по расчету средне-взвешенного остатка?
3. Каким образом рассчитывается остаток?
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:03

Альфабанк, а как насчитывается проценты на остаток на счету карты Хамелеон, так же как и по Доходному сейфу- на сумму на счету по проводкам по счету или на сумму по балансу (например, сегодня пятница и пришёл перевод р2р на 1000 грн., по балансу сразу деньги есть, а по поводке на счёт деньги зачислятся только на след рабочий день, т.е. в понедельник- в этом случае за выходные проценты на пришедшую 1000 грн. по Хамелеону будут?)?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:17

Re: Альфа-Банк

  Oberon написав:а как

Пополнение через ATM (A2404476(A2404476), Kyiv, UKR,MCC 6011) -- проводится текущим оперднем

Зачисление перевода MoneySend (CARD2CARD ALFACC(W193776), Kyiv, UKR,MCC 6012) -- проводится текущим оперднем

Списание перевода MoneySend (Perekaz za nomerom kartky(W0000261), Kyiv, UKR,MCC 6012)-- проводится текущим оперднем

Покупка (Perekaz za rekvizytamy(E0000099), Kyiv, UKR,MCC 6012) -- расход, СЭП проводится следущим оперднем

... такшо %% по Хам-ону капают со след. кал. дня :idea:

ПС. Поглядывайте в МАБе Выписку :idea: Спартанцы то не оч. торопятся её сделать в Сенсе :(
ППС. И де там тот овер народ нашел? :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:33

  BBC написав:Альфа одумалась й погодилась нараховувати горішки на вовину тисячу. прийшло повідомлення

Де це опубліковано ? 8)
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:39

  копейка написав:Для бесплатности дебетного пакета по размеру остатков собственных средств каким образом идет расчет:
1. Списание на следующий месяц до 5 числа из расчета прошлого календарного месяца?
2. С 1 числа по 30(31) числа каждого дня месяца в какое время наступает время "Ч" по расчету средне-взвешенного остатка?
3. Каким образом рассчитывается остаток?

3.
Зображення
Наприклад:

15.04.20 клієнт оформив депозит на 5 000 грн.
25.04.20 клієнт вніс 5 000 грн на поточний рахунок. Поповнення більше не виконував.
Отже:
с 15.04.20 по 24.04.20 =10 днів* 5 000 грн = 50 000 грн.
с 25.04.20 по 30.04.20 = 6 днів * 10 000 грн (5 000 на депозиті и 5 000 на поточному рахунку) = 60 000 грн.
TRB (середньоденний залишок на рахунках) = (50 000 грн + 60 000) / 30 днів (кількість днів календарного місяця)= 3 667 грн.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 17 гру, 2021 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:42

  копейка написав:Для бесплатности дебетного пакета по размеру остатков собственных средств каким образом идет расчет:
1. Списание на следующий месяц до 5 числа из расчета прошлого календарного месяца?
2. С 1 числа по 30(31) числа каждого дня месяца в какое время наступает время "Ч" по расчету средне-взвешенного остатка?
3. Каким образом рассчитывается остаток?

1. Плата за РКО та показник TRB розраховується та списується щомісяця до п'ятого числа місяця за попередній повний календарний місяць
2. Середньо-добовий залишок рахується щодня
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:43

Amethyst
Спасибо! Знать бы ещё точно когда у Аллы заканчивается текущий опер день, вроде как ранее писали, что в 19-00?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:05

Re: Альфа-Банк

  Oberon написав:а как насчитывается проценты на остаток на счету карты Хамелеон..?
Статья на help.alfabank.ua
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:41

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Хай придумает шото, типа отдельную доплату.
Из чата хейтеров.

Только по єПідтримке доп.кэшбэк с ЗАВТРАШНЕГО дня:

https://alfabank.ua/cash-u/kesbek-10-na-book24

https://alfabank.ua/cash-u/kesbek-10-na-olltv

https://alfabank.ua/cash-u/kesbek-5-na-concertua

https://alfabank.ua/cash-u/kesbek-20-na-multiplex
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