Дык не получается с интерсити,т.к. билет туда-обратно больше тысячи стоит, а пополнить карту нельзя:(
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:36
Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:52
Re: Альфа-Банк
Для бесплатности дебетного пакета по размеру остатков собственных средств каким образом идет расчет:
1. Списание на следующий месяц до 5 числа из расчета прошлого календарного месяца?
2. С 1 числа по 30(31) числа каждого дня месяца в какое время наступает время "Ч" по расчету средне-взвешенного остатка?
3. Каким образом рассчитывается остаток?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:03
Альфабанк, а как насчитывается проценты на остаток на счету карты Хамелеон, так же как и по Доходному сейфу- на сумму на счету по проводкам по счету или на сумму по балансу (например, сегодня пятница и пришёл перевод р2р на 1000 грн., по балансу сразу деньги есть, а по поводке на счёт деньги зачислятся только на след рабочий день, т.е. в понедельник- в этом случае за выходные проценты на пришедшую 1000 грн. по Хамелеону будут?)?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:17
Re: Альфа-Банк
Пополнение через ATM (A2404476(A2404476), Kyiv, UKR,MCC 6011) -- проводится текущим оперднем
Зачисление перевода MoneySend (CARD2CARD ALFACC(W193776), Kyiv, UKR,MCC 6012) -- проводится текущим оперднем
Списание перевода MoneySend (Perekaz za nomerom kartky(W0000261), Kyiv, UKR,MCC 6012)-- проводится текущим оперднем
Покупка (Perekaz za rekvizytamy(E0000099), Kyiv, UKR,MCC 6012) -- расход, СЭП проводится следущим оперднем
... такшо %% по Хам-ону капают со след. кал. дня
ПС. Поглядывайте в МАБе Выписку Спартанцы то не оч. торопятся её сделать в Сенсе
ППС. И де там тот овер народ нашел?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:33
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:39
3.
Наприклад:
15.04.20 клієнт оформив депозит на 5 000 грн.
25.04.20 клієнт вніс 5 000 грн на поточний рахунок. Поповнення більше не виконував.
Отже:
с 15.04.20 по 24.04.20 =10 днів* 5 000 грн = 50 000 грн.
с 25.04.20 по 30.04.20 = 6 днів * 10 000 грн (5 000 на депозиті и 5 000 на поточному рахунку) = 60 000 грн.
TRB (середньоденний залишок на рахунках) = (50 000 грн + 60 000) / 30 днів (кількість днів календарного місяця)= 3 667 грн.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 17 гру, 2021 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:42
1. Плата за РКО та показник TRB розраховується та списується щомісяця до п'ятого числа місяця за попередній повний календарний місяць
2. Середньо-добовий залишок рахується щодня
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:43
Amethyst
Спасибо! Знать бы ещё точно когда у Аллы заканчивается текущий опер день, вроде как ранее писали, что в 19-00?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:05
Re: Альфа-Банк
Статья на
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:41
Re: Альфа-Банк
Из чата хейтеров.
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