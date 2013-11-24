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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:45
MASolomko написав:
Только по єПідтримке доп.кэшбэк с ЗАВТРАШНЕГО дня:
И возвращается он тоже только на єПідтримку?
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moveton
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:02
moveton написав: MASolomko написав:
Только по єПідтримке доп.кэшбэк с ЗАВТРАШНЕГО дня:
И возвращается он тоже только на єПідтримку?
Нет, он в виде орехов.
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