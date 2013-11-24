И возвращается он тоже только на єПідтримку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:45
Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:02
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:46
Re: Альфа-Банк
Визначений регламент роботи СЕП НБУ та банків у період завершення 2021 року та упродовж 2022 року
Как будут банки работать- пока, не расписали. Надеюсь, что 30.12. будет полноценным банковским днем.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:18
Колеги інформацію ще не підготували, як тільки буде готова, проінформуємо.
Додано: Суб 18 гру, 2021 00:42
Насчет MCC 7278 в Розетке - не все так просто. Только что оплатил шампунь (продавец Розетка) Хамоном (оплата картой Visa 7% бонус) - код кошерный 5399, а шлюз какой-то новый RPAY*ROZETKA. А 25.06 получил 7278 при покупке бытовой химии (продавец Розетка) мастеркардом (TAS B5), шлюз при этом был LIQPAY*Rozetka,Dnepr. Так что однозначной связи акции визы и MCC 7278 не наблюдается.
Додано: Суб 18 гру, 2021 01:15
Додано: Суб 18 гру, 2021 01:21
Re: Альфа-Банк
"Кешбек 10% нараховується автоматично за оплату на сайті book24.ua виключно картами єПідтримка. Максимальна сумарна кількість бонусів до нарахування - 1000 на одного клієнта банку/місяць". 10% от 1000грн=100бонусов. К чему "максимально 1000 бонусів"? Или я не так понял условия?
И к оффпреду: можно ли добавить в партнеры книжний магазин Yakaboo?
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