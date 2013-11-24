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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10161101621016310164

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:45

  MASolomko написав:Только по єПідтримке доп.кэшбэк с ЗАВТРАШНЕГО дня:

И возвращается он тоже только на єПідтримку?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:02

  moveton написав:
  MASolomko написав:Только по єПідтримке доп.кэшбэк с ЗАВТРАШНЕГО дня:

И возвращается он тоже только на єПідтримку?

Нет, он в виде орехов.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:46

Re: Альфа-Банк

Визначений регламент роботи СЕП НБУ та банків у період завершення 2021 року та упродовж 2022 року https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznach ... -2022-roku
Как будут банки работать- пока, не расписали. Надеюсь, что 30.12. будет полноценным банковским днем.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:18

  lel написав:Визначений регламент роботи СЕП НБУ та банків у період завершення 2021 року та упродовж 2022 року https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznach ... -2022-roku
Как будут банки работать- пока, не расписали. Надеюсь, что 30.12. будет полноценным банковским днем.

Колеги інформацію ще не підготували, як тільки буде готова, проінформуємо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 00:42

  antey718 написав:Не всегда, при оплате по акции визы проходит под кодом 7278, ну и алкоголь под своим кодом идет.

Покупка (ROZETKA.UA W(20909133), KYIV, UKR,MCC 5399) - стандартная оплата
Покупка (LIQPAYRozetka(I0130M6T), Dnepr, UKR,MCC 7278) - акция виза
Покупка (ROZETKA.UA2(20908938), KYIV, UKR,MCC 5921) - алко


Насчет MCC 7278 в Розетке - не все так просто. Только что оплатил шампунь (продавец Розетка) Хамоном (оплата картой Visa 7% бонус) - код кошерный 5399, а шлюз какой-то новый RPAY*ROZETKA. А 25.06 получил 7278 при покупке бытовой химии (продавец Розетка) мастеркардом (TAS B5), шлюз при этом был LIQPAY*Rozetka,Dnepr. Так что однозначной связи акции визы и MCC 7278 не наблюдается.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 01:15

  BBC написав:Так от в сенсі без оверу, а сторонні р2р з овером.

Выписал себе в заметки:
(не помню. кто спрашивал) Подскажите, если чужой тащилкой тащить с хамелеона свои, комиссия есть?
Ответ оффпреда:Якщо власні кошти, то ми не беремо комісію
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 01:21

Re: Альфа-Банк

"Кешбек 10% нараховується автоматично за оплату на сайті book24.ua виключно картами єПідтримка. Максимальна сумарна кількість бонусів до нарахування - 1000 на одного клієнта банку/місяць". 10% от 1000грн=100бонусов. К чему "максимально 1000 бонусів"? Или я не так понял условия?
И к оффпреду: можно ли добавить в партнеры книжний магазин Yakaboo?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 09:39

  Golf_streem написав:
  BBC написав:Так от в сенсі без оверу, а сторонні р2р з овером.

Выписал себе в заметки:
(не помню. кто спрашивал) Подскажите, если чужой тащилкой тащить с хамелеона свои, комиссия есть?
Ответ оффпреда:Якщо власні кошти, то ми не беремо комісію

Вот именно чужой тащилкой и не провелось по счету еще, то будет комиссия.
Даже если по счету итого пополнение на день-три раньше проведено по счету.
А вот если делать в сенсе, то комиссии нет...
Может офпред поравит?
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:13

Re: Альфа-Банк

  Golf_streem написав:Yakaboo

Вашу пропозицію я передам с приводу Yakaboo, а умови акції нам під'їдуть трохи пізніше, тому ще перевіримо, який там максимальний кешбек
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:14

  BBC написав:
  Golf_streem написав:
  BBC написав:Так от в сенсі без оверу, а сторонні р2р з овером.

Выписал себе в заметки:
(не помню. кто спрашивал) Подскажите, если чужой тащилкой тащить с хамелеона свои, комиссия есть?
Ответ оффпреда:Якщо власні кошти, то ми не беремо комісію

Вот именно чужой тащилкой и не провелось по счету еще, то будет комиссия.
Даже если по счету итого пополнение на день-три раньше проведено по счету.
А вот если делать в сенсе, то комиссии нет...
Может офпред поравит?

За власні кошти з нашої сторони комісії не буде
Alfa_Bank
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