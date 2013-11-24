Насчет MCC 7278 в Розетке - не все так просто. Только что оплатил шампунь (продавец Розетка) Хамоном (оплата картой Visa 7% бонус) - код кошерный 5399, а шлюз какой-то новый RPAY*ROZETKA. А 25.06 получил 7278 при покупке бытовой химии (продавец Розетка) мастеркардом (TAS B5), шлюз при этом был LIQPAY*Rozetka,Dnepr. Так что однозначной связи акции визы и MCC 7278 не наблюдается.
"Кешбек 10% нараховується автоматично за оплату на сайті book24.ua виключно картами єПідтримка. Максимальна сумарна кількість бонусів до нарахування - 1000 на одного клієнта банку/місяць". 10% от 1000грн=100бонусов. К чему "максимально 1000 бонусів"? Или я не так понял условия? И к оффпреду: можно ли добавить в партнеры книжний магазин Yakaboo?
BBC написав:Так от в сенсі без оверу, а сторонні р2р з овером.
Выписал себе в заметки: (не помню. кто спрашивал) Подскажите, если чужой тащилкой тащить с хамелеона свои, комиссия есть? Ответ оффпреда:Якщо власні кошти, то ми не беремо комісію
Вот именно чужой тащилкой и не провелось по счету еще, то будет комиссия. Даже если по счету итого пополнение на день-три раньше проведено по счету. А вот если делать в сенсе, то комиссии нет... Может офпред поравит?
BBC написав:Так от в сенсі без оверу, а сторонні р2р з овером.
Выписал себе в заметки: (не помню. кто спрашивал) Подскажите, если чужой тащилкой тащить с хамелеона свои, комиссия есть? Ответ оффпреда:Якщо власні кошти, то ми не беремо комісію
Вот именно чужой тащилкой и не провелось по счету еще, то будет комиссия. Даже если по счету итого пополнение на день-три раньше проведено по счету. А вот если делать в сенсе, то комиссии нет... Может офпред поравит?