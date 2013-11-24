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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10162101631016410165

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:47

  Alfa_Bank написав:
  BBC написав:
  Golf_streem написав:Выписал себе в заметки:
(не помню. кто спрашивал) Подскажите, если чужой тащилкой тащить с хамелеона свои, комиссия есть?
Ответ оффпреда:Якщо власні кошти, то ми не беремо комісію

Вот именно чужой тащилкой и не провелось по счету еще, то будет комиссия.
Даже если по счету итого пополнение на день-три раньше проведено по счету.
А вот если делать в сенсе, то комиссии нет...
Может офпред поравит?

За власні кошти з нашої сторони комісії не буде
Так це ж невідповідає двйсності... Надіслав в ПП деталі. Моде банк поверне комісії за свої?
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:09

  BBC написав:Так це ж невідповідає двйсності... Надіслав в ПП деталі. Моде банк поверне комісії за свої?

Напишете, чем закончилось.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:47

Re: Альфа-Банк

кто шарит как открыть два Хамона: с кредитом и без? Менеджер говорит можно только допкой, т.е. или оба с или оба без
cohan
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Ток один на каждый ИНН
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:12

Re: Альфа-Банк

Алла - ну WTF? Блин вторую неделю за границей ОТР пароли приходят с задержкой ровно на сутки!!! Ну как так можно? По остальным банкам на том же сайте (кстати сайт украинский и оплата в гривне если что) плачу по Алле "ноль на массу". На хрена такие карты нужны если я не могу платить ними в инете? Кучу оплат уже провел картами Таси, Спорта, Пумба, Форварда, Укрсиба - Алле интерчендж не нужен, да?
Шо у вас со шлюзами на водафон, что смс задерживается ровно на сутки - минута в минуту?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:20

Re: Альфа-Банк

Мож роумінг сменить на др. опсоса
Amethyst
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