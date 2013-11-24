RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10163101641016510166

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1064
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1064
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:24

  Flamingo написав:А если вдруг вайбер не принимает (нету у клиента та доступа к вай фай) - тогда слать СМС. Так делают некоторые банки. Удобно

Приват неотключаемо пытается экономить и извещать для начала через Приват-24 и только после того, как потеряет надежду туда достучаться, шлёт SMS. Может за рубежом оно и не плохо, но в Украине достаёт конкретно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1594
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 23:07

  moveton написав:
  Flamingo написав:А если вдруг вайбер не принимает (нету у клиента та доступа к вай фай) - тогда слать СМС. Так делают некоторые банки. Удобно

Приват неотключаемо пытается экономить и извещать для начала через Приват-24 и только после того, как потеряет надежду туда достучаться, шлёт SMS. Может за рубежом оно и не плохо, но в Украине достаёт конкретно.

Я вел речь про ОТР пароли, а Вы?
Если что-нибудь платишь и ждешь ОТР - то можно и вай-фай, и п24 включить. Думаю когда ждешь ОТР и он приходит - это ну никак не раздражает. Гораздо более неприятно как у меня - нужен ОТР и пофиг как он будет доставлен, а его нет. А потом ровно через сутки приходит СМС уже бесполезный. Вот это достает и раздражает намного сильнее ;(
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7558
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 23:20

  Flamingo написав:Я вел речь про ОТР пароли, а Вы?
Если что-нибудь платишь и ждешь ОТР - то можно и вай-фай, и п24 включить. Думаю когда ждешь ОТР и он приходит - это ну никак не раздражает. Гораздо более неприятно как у меня - нужен ОТР и пофиг как он будет доставлен, а его нет. А потом ровно через сутки приходит СМС уже бесполезный. Вот это достает и раздражает намного сильнее ;(

И я про них. Платишь, выдаёт 3DS экран с запросом пароля, а SMS не приходит довольно долго, если Приват решил, что Приват-24 у тебя ещё должен бы быть в онлайне и послал на него. Хорошо, если смартфон в онлайне всегда, но у меня он обычно там бывает только при редкой необходимости. Не спорю, что, если SMS всегда запаздывает на сутки, то лучше уж в приложение, но если SMS ходят более-менее нормально, то не однозначно, что стоит пробовать в начале слать в другое место. В идеале должно быть настраиваемо.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1594
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10163101641016510166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 17, 18, 19
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
187 84908
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 20:17
M-Audio
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 5041, 5042, 5043
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
50424 7130247
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 19:47
keep
Банк Січ 1 ... 45, 46, 47
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
466 147916
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 13:47
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.