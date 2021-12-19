Приват неотключаемо пытается экономить и извещать для начала через Приват-24 и только после того, как потеряет надежду туда достучаться, шлёт SMS. Может за рубежом оно и не плохо, но в Украине достаёт конкретно.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 22:24
Приват неотключаемо пытается экономить и извещать для начала через Приват-24 и только после того, как потеряет надежду туда достучаться, шлёт SMS. Может за рубежом оно и не плохо, но в Украине достаёт конкретно.
Додано: Суб 18 гру, 2021 23:07
Я вел речь про ОТР пароли, а Вы?
Если что-нибудь платишь и ждешь ОТР - то можно и вай-фай, и п24 включить. Думаю когда ждешь ОТР и он приходит - это ну никак не раздражает. Гораздо более неприятно как у меня - нужен ОТР и пофиг как он будет доставлен, а его нет. А потом ровно через сутки приходит СМС уже бесполезный. Вот это достает и раздражает намного сильнее ;(
Додано: Суб 18 гру, 2021 23:20
И я про них. Платишь, выдаёт 3DS экран с запросом пароля, а SMS не приходит довольно долго, если Приват решил, что Приват-24 у тебя ещё должен бы быть в онлайне и послал на него. Хорошо, если смартфон в онлайне всегда, но у меня он обычно там бывает только при редкой необходимости. Не спорю, что, если SMS всегда запаздывает на сутки, то лучше уж в приложение, но если SMS ходят более-менее нормально, то не однозначно, что стоит пробовать в начале слать в другое место. В идеале должно быть настраиваемо.
Додано: Нед 19 гру, 2021 19:05
Додано: Нед 19 гру, 2021 21:49
Alfa_Bank
Шкода.
Шкода що обрав Альфу замість Моно, який випускатиме пластик.
Щоб два рази не вставати - який BIN в Хамелеона? Вагаюсь чи відкривати його з тим нулем, який пропонує Альфа.
Додано: Нед 19 гру, 2021 22:06
Альфа опять пукнула в пудру. Те кто успел в пятницу кнопочку нажать в дие, те получили тысченку. А я нажал уже после 00:00, до сих пор болт висит на счёте.
Сегодня заезжал к матери, через 2 секунды после нажатия кнопки в дие - деньги уже были на моно. А у меня между прочим третий день в боок24 в корзинке книжки лежат.
Додано: Нед 19 гру, 2021 22:11
Re: Альфа-Банк
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