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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10164101651016610167>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:24

  Flamingo написав:А если вдруг вайбер не принимает (нету у клиента та доступа к вай фай) - тогда слать СМС. Так делают некоторые банки. Удобно

Приват неотключаемо пытается экономить и извещать для начала через Приват-24 и только после того, как потеряет надежду туда достучаться, шлёт SMS. Может за рубежом оно и не плохо, но в Украине достаёт конкретно.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 23:07

  moveton написав:
  Flamingo написав:А если вдруг вайбер не принимает (нету у клиента та доступа к вай фай) - тогда слать СМС. Так делают некоторые банки. Удобно

Приват неотключаемо пытается экономить и извещать для начала через Приват-24 и только после того, как потеряет надежду туда достучаться, шлёт SMS. Может за рубежом оно и не плохо, но в Украине достаёт конкретно.

Я вел речь про ОТР пароли, а Вы?
Если что-нибудь платишь и ждешь ОТР - то можно и вай-фай, и п24 включить. Думаю когда ждешь ОТР и он приходит - это ну никак не раздражает. Гораздо более неприятно как у меня - нужен ОТР и пофиг как он будет доставлен, а его нет. А потом ровно через сутки приходит СМС уже бесполезный. Вот это достает и раздражает намного сильнее ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 23:20

  Flamingo написав:Я вел речь про ОТР пароли, а Вы?
Если что-нибудь платишь и ждешь ОТР - то можно и вай-фай, и п24 включить. Думаю когда ждешь ОТР и он приходит - это ну никак не раздражает. Гораздо более неприятно как у меня - нужен ОТР и пофиг как он будет доставлен, а его нет. А потом ровно через сутки приходит СМС уже бесполезный. Вот это достает и раздражает намного сильнее ;(

И я про них. Платишь, выдаёт 3DS экран с запросом пароля, а SMS не приходит довольно долго, если Приват решил, что Приват-24 у тебя ещё должен бы быть в онлайне и послал на него. Хорошо, если смартфон в онлайне всегда, но у меня он обычно там бывает только при редкой необходимости. Не спорю, что, если SMS всегда запаздывает на сутки, то лучше уж в приложение, но если SMS ходят более-менее нормально, то не однозначно, что стоит пробовать в начале слать в другое место. В идеале должно быть настраиваемо.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:32

Alfa_Bank
До картки єПідтримка плануєте випускати пластик?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:05

  KVV написав:Alfa_Bank
До картки єПідтримка плануєте випускати пластик?

Ні, в планах немає такої можливості.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 21:49

Alfa_Bank
Шкода.
Шкода що обрав Альфу замість Моно, який випускатиме пластик. :|

Щоб два рази не вставати - який BIN в Хамелеона? Вагаюсь чи відкривати його з тим нулем, який пропонує Альфа.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:06

Альфа опять пукнула в пудру. Те кто успел в пятницу кнопочку нажать в дие, те получили тысченку. А я нажал уже после 00:00, до сих пор болт висит на счёте.

Сегодня заезжал к матери, через 2 секунды после нажатия кнопки в дие - деньги уже были на моно. А у меня между прочим третий день в боок24 в корзинке книжки лежат.
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:11

Re: Альфа-Банк

  KVV написав:Щоб два рази не вставати - який BIN в Хамелеона?
4028 08, debit.

  KVV написав:Вагаюсь чи відкривати його з тим нулем, який пропонує Альфа.
В следующем году Алла обещает онлайн-перераспределение кредитного лимита между картами (ко-бренд не в счёт).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 00:06

  KVV написав:пластик

Зачем он нужен?
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 01:39

Re: Альфа-Банк

  KVV написав:Alfa_Bank
Шкода.
Шкода що обрав Альфу замість Моно, який випускатиме пластик.

Ага, вот в моно круто, нет ни даты, ни цвв зато пришло 4 предложения потратить 1000грн на хрень - случайно коснулся купить и ... все на карте 0, зато есть планета кино - 4 попкорна по 250грн.... Поддержка моно разводит руками шлет к продавцу услуг, типа может они и вернут...
Как пишут в коментах, как пришло, так и ушло... и 1000 это же для поддержки бизнеса, вот мол и поддерживаем бизнес.
ol_zy
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