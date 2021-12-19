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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 01:59
ol_zy написав: KVV написав:
Alfa_Bank
Шкода.
Шкода що обрав Альфу замість Моно, який випускатиме пластик.
Ага, вот в моно круто, нет ни даты, ни цвв зато пришло 4 предложения потратить 1000грн на хрень - случайно коснулся купить и ... все на карте 0, зато есть планета кино - 4 попкорна по 250грн.... Поддержка моно разводит руками шлет к продавцу услуг, типа может они и вернут...
Как пишут в коментах, как пришло, так и ушло... и 1000 это же для поддержки бизнеса, вот мол и поддерживаем бизнес.
с карамельным или соленый?
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Додано: Пон 20 гру, 2021 02:48
ol_zy написав: KVV написав:
Alfa_Bank
Шкода.
Шкода що обрав Альфу замість Моно, який випускатиме пластик.
Ага, вот в моно круто, нет ни даты, ни цвв
11/29 цвв динамичный
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