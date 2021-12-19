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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10164101651016610167

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 01:59

  ol_zy написав:
  KVV написав:Alfa_Bank
Шкода.
Шкода що обрав Альфу замість Моно, який випускатиме пластик.

Ага, вот в моно круто, нет ни даты, ни цвв зато пришло 4 предложения потратить 1000грн на хрень - случайно коснулся купить и ... все на карте 0, зато есть планета кино - 4 попкорна по 250грн.... Поддержка моно разводит руками шлет к продавцу услуг, типа может они и вернут...
Как пишут в коментах, как пришло, так и ушло... и 1000 это же для поддержки бизнеса, вот мол и поддерживаем бизнес.


с карамельным или соленый? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 02:48

  ol_zy написав:
  KVV написав:Alfa_Bank
Шкода.
Шкода що обрав Альфу замість Моно, який випускатиме пластик.

Ага, вот в моно круто, нет ни даты, ни цвв

:?: :roll:
11/29 цвв динамичный
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 05:58

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:<...> случайно коснулся купить и ... все на карте 0 <...>
Уже поправили в новой версии.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 09:36

  MASolomko написав:
  ol_zy написав:<...> случайно коснулся купить и ... все на карте 0 <...>
Уже поправили в новой версии.


Кешбек дают 10%?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 09:52

Re: Альфа-Банк

По Хамелеону достаточно вносить минимальный платеж, чтобы оставаться в льготном периоде? Как правильно и сколько нужно внести, чтобы не вылететь из льготного периода?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:11

  _PORT_UA написав:По Хамелеону достаточно вносить минимальный платеж, чтобы оставаться в льготном периоде? Как правильно и сколько нужно внести, чтобы не вылететь из льготного периода?

Так, достатньо вносити платіж в розмірі 10% від суми боргу який формується. Переглянути його можливо в додатку натиснувши на рахунок. Відображається сума платежу в графі "Мінімальний платіж"
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:25

  Vorlon написав:
  KVV написав:пластик

Зачем он нужен?

Розрахуватись в оффлайн книгарні зі значно ширшим асортиментом товарів ніж онлайн.

Про Вашу любов до NFC ми пам'ятаємо :lol:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:19

  Alfa_Bank написав:Так, достатньо вносити платіж в розмірі 10% від суми боргу який формується. Переглянути його можливо в додатку натиснувши на рахунок. Відображається сума платежу в графі "Мінімальний платіж"


Alfa_Bank, выписка та что приходит на почту (е-майл) - является официальным документом от банка?
т.е. можно ли в ней платить по хамелеону - тот платёж что и указан в ней?
uaprofi
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