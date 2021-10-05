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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:58
Пансер написав:Alfa_Bank
Поясніть будь ласка, якщо в мене цього місяця обрана категорія книги 10%, і я оплачу карткою єПідтримка покупку в будь-якому українському книжковому магазині з підходящим МСС, то отримаю ще 10% горіхами, чи для горіхів потрібно тільки купувати в book24?
По підвищеним категоріям не буде нарахування, лише по акціям для цієї картки.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:19
ol_zy написав: KVV написав:
Alfa_Bank
Шкода.
Шкода що обрав Альфу замість Моно, який випускатиме пластик.
Ага, вот в моно круто, нет ни даты, ни цвв зато пришло 4 предложения потратить 1000грн на хрень - случайно коснулся купить и ... все на карте 0, зато есть планета кино - 4 попкорна по 250грн.... Поддержка моно разводит руками шлет к продавцу услуг, типа может они и вернут...
Как пишут в коментах, как пришло, так и ушло... и 1000 это же для поддержки бизнеса, вот мол и поддерживаем бизнес.
4х250 - то билеты в кино. А попкорна отдельно покушаете на 500 грн.
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