По підвищеним категоріям не буде нарахування, лише по акціям для цієї картки.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 12:58
По підвищеним категоріям не буде нарахування, лише по акціям для цієї картки.
Додано: Пон 20 гру, 2021 13:19
4х250 - то билеты в кино. А попкорна отдельно покушаете на 500 грн.
Додано: Пон 20 гру, 2021 14:37
Очередные лучи позора в сторону кобренда Эко.
В начале месяца перевыпустил Эко по сроку.
До сих пор карта не привязалась в эко-кабину и руками тоже не привязывается.
Саппорт эко говорит, что раз картой уже пользовались - она уже не привяжется. Никогда. Никак.
Внимание - вопрос: как так то ? Что за бред ?
То есть после активации новой карты нужно каждый день с замиранием сердца проверять - привязалась ли уже карта в эко-кабину. Причём - это может занять несколько недель.
И только после этого начинать пользоваться картой.
Кто такое придумал ? Он с головой дружит ?
В сухом остатке: мне придётся перевыпускать карту эко, неделю ждать перевыпуска, после чего - несколько недель ждать того счастливого мгновения, когда она привяжется в эко-кабину.
Да уж. Позор - самое мягкое слово, которое описывает этот кобренд
Додано: Пон 20 гру, 2021 14:50
mustbe,
Так зачем пользовалось Экой, если она не привязана?
Выпула ж не будет
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