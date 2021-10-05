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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10165101661016710168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:58

  Пансер написав:Alfa_Bank
Поясніть будь ласка, якщо в мене цього місяця обрана категорія книги 10%, і я оплачу карткою єПідтримка покупку в будь-якому українському книжковому магазині з підходящим МСС, то отримаю ще 10% горіхами, чи для горіхів потрібно тільки купувати в book24?


По підвищеним категоріям не буде нарахування, лише по акціям для цієї картки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:19

  ol_zy написав:
  KVV написав:Alfa_Bank
Шкода.
Шкода що обрав Альфу замість Моно, який випускатиме пластик.

Ага, вот в моно круто, нет ни даты, ни цвв зато пришло 4 предложения потратить 1000грн на хрень - случайно коснулся купить и ... все на карте 0, зато есть планета кино - 4 попкорна по 250грн.... Поддержка моно разводит руками шлет к продавцу услуг, типа может они и вернут...
Как пишут в коментах, как пришло, так и ушло... и 1000 это же для поддержки бизнеса, вот мол и поддерживаем бизнес.

4х250 - то билеты в кино. А попкорна отдельно покушаете на 500 грн.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:37

Очередные лучи позора в сторону кобренда Эко.
В начале месяца перевыпустил Эко по сроку.
До сих пор карта не привязалась в эко-кабину и руками тоже не привязывается.
Саппорт эко говорит, что раз картой уже пользовались - она уже не привяжется. Никогда. Никак.

Внимание - вопрос: как так то ? Что за бред ?
То есть после активации новой карты нужно каждый день с замиранием сердца проверять - привязалась ли уже карта в эко-кабину. Причём - это может занять несколько недель.
И только после этого начинать пользоваться картой.
Кто такое придумал ? Он с головой дружит ?

В сухом остатке: мне придётся перевыпускать карту эко, неделю ждать перевыпуска, после чего - несколько недель ждать того счастливого мгновения, когда она привяжется в эко-кабину.
Да уж. Позор - самое мягкое слово, которое описывает этот кобренд
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:50

mustbe,
Так зачем пользовалось Экой, если она не привязана?
Выпула ж не будет
guntherhouse777
 
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