По підвищеним категоріям не буде нарахування, лише по акціям для цієї картки.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:58
По підвищеним категоріям не буде нарахування, лише по акціям для цієї картки.
Додано: Пон 20 гру, 2021 13:19
4х250 - то билеты в кино. А попкорна отдельно покушаете на 500 грн.
Додано: Пон 20 гру, 2021 14:37
Очередные лучи позора в сторону кобренда Эко.
В начале месяца перевыпустил Эко по сроку.
До сих пор карта не привязалась в эко-кабину и руками тоже не привязывается.
Саппорт эко говорит, что раз картой уже пользовались - она уже не привяжется. Никогда. Никак.
Внимание - вопрос: как так то ? Что за бред ?
То есть после активации новой карты нужно каждый день с замиранием сердца проверять - привязалась ли уже карта в эко-кабину. Причём - это может занять несколько недель.
И только после этого начинать пользоваться картой.
Кто такое придумал ? Он с головой дружит ?
В сухом остатке: мне придётся перевыпускать карту эко, неделю ждать перевыпуска, после чего - несколько недель ждать того счастливого мгновения, когда она привяжется в эко-кабину.
Да уж. Позор - самое мягкое слово, которое описывает этот кобренд
Додано: Пон 20 гру, 2021 14:50
mustbe,
Так зачем пользовалось Экой, если она не привязана?
Выпула ж не будет
Додано: Пон 20 гру, 2021 15:00
Ну, выпул измеряется не только эко-фантиками )
Ладно я, придумаю что-нибудь.
А как быть тем, у кого эко - основная карта для колбасы ?
Почти месяц ждать того чудесного мгновения когда она привяжется ?
Да и вообще - что за бред привязывать карту почти месяц с обязательным условием "не юзать" ???
Эх, гороха на них нема. Он бы такой позор не предлагал клиентам
Додано: Пон 20 гру, 2021 15:06
Этому бреду про непривязку ЭКО, если попользоваться времени почти столько же, сколько и самой ЭКО. У меня 3 ЭКО и все использовались с первой минуты после получения, всегда в период 2-4 недели привязывались и кешбек был.
Додано: Пон 20 гру, 2021 15:26
Та я тоже не первый раз перевыпускаю эко.
Да, всегда это гемор на месяц-два, но рано или поздно карта успешно привязывалась.
А сейчас - заявили открытым текстом: карта не привяжется. Удачи вам и хорошего настроения.
Хотелось бы услышать комментарии офпредов на эту ситуацию.
Для себя хочу понять: перевыпускать карту (которую получил в начале этого месяца) или всё же бороться за привязку её в кабину.
|