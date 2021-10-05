Додано: Пон 20 гру, 2021 14:37

Очередные лучи позора в сторону кобренда Эко.

В начале месяца перевыпустил Эко по сроку.

До сих пор карта не привязалась в эко-кабину и руками тоже не привязывается.

Саппорт эко говорит, что раз картой уже пользовались - она уже не привяжется. Никогда. Никак.



Внимание - вопрос: как так то ? Что за бред ?

То есть после активации новой карты нужно каждый день с замиранием сердца проверять - привязалась ли уже карта в эко-кабину. Причём - это может занять несколько недель.

И только после этого начинать пользоваться картой.

Кто такое придумал ? Он с головой дружит ?



В сухом остатке: мне придётся перевыпускать карту эко, неделю ждать перевыпуска, после чего - несколько недель ждать того счастливого мгновения, когда она привяжется в эко-кабину.

Да уж. Позор - самое мягкое слово, которое описывает этот кобренд