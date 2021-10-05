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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 19:09
Прийшов пуш -
Ставки за депозитами збільшено
не знаю чи то стара інфа чи дійсно НР-а акція
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greenozon
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Додано: Пон 20 гру, 2021 20:02
greenozon написав:
Прийшов пуш -
Ставки за депозитами збільшено
не знаю чи то стара інфа чи дійсно НР-а акція
а ставки самі то де? що саме збільшено і від коли?
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wild.tomcat
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Додано: Пон 20 гру, 2021 20:24
wild.tomcat написав: greenozon написав:
Прийшов пуш -
Ставки за депозитами збільшено
не знаю чи то стара інфа чи дійсно НР-а акція
а ставки самі то де? що саме збільшено і від коли?
це питання до банку
такі дурацкі пуші слати клієнтам ))
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greenozon
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Додано: Пон 20 гру, 2021 20:25
wild.tomcat написав: greenozon написав:
Прийшов пуш -
Ставки за депозитами збільшено
не знаю чи то стара інфа чи дійсно НР-а акція
а ставки самі то де? що саме збільшено і від коли?
Судя по SS - ничего не збільшено.
5% по сберу, до 7% на мобильном. Или, может они на 2 года гривну хотят?
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wig
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Додано: Пон 20 гру, 2021 20:30
wild.tomcat написав: greenozon написав:
Прийшов пуш -
Ставки за депозитами збільшено
не знаю чи то стара інфа чи дійсно НР-а акція
а ставки самі то де? що саме збільшено і від коли?
При оформленні в додатку
Було:
Прибутковий:
3 міс. 9%
6 міс. 9,5%
12/18/24 міс. - 10%
Стало:
Прибутковий:
3 міс. 9,5%
6 міс. 10%
12 міс. - 11%
18 міс. - 11,5%
24 міс. - 12%
Відсотки річні, депозит в гривні
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Alfa_Bank
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2
1
Додано: Пон 20 гру, 2021 20:34
Alfa_Bank написав:
При оформленні в додатку
Було:
Прибутковий:
3 міс. 9%
6 міс. 9,5%
12/18/24 міс. - 10%
Стало:
Прибутковий:
3 міс. 9,5%
6 міс. 10%
12 міс. - 11%
18 міс. - 11,5%
24 міс. - 12%
Відсотки річні, депозит в гривні
Чекаємо хоча б 5% по доларових вкладах
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Ukrainian
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1
Додано: Пон 20 гру, 2021 20:41
Ukrainian написав: Alfa_Bank написав:
При оформленні в додатку
Було:
Прибутковий:
3 міс. 9%
6 міс. 9,5%
12/18/24 міс. - 10%
Стало:
Прибутковий:
3 міс. 9,5%
6 міс. 10%
12 міс. - 11%
18 міс. - 11,5%
24 міс. - 12%
Відсотки річні, депозит в гривні
Чекаємо хоча б 5% по доларових вкладах
і що вони з ними будуть робити?
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wild.tomcat
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Додано: Пон 20 гру, 2021 21:03
Alfa_Bank написав: wild.tomcat написав: greenozon написав:
Прийшов пуш -
Ставки за депозитами збільшено
не знаю чи то стара інфа чи дійсно НР-а акція
а ставки самі то де? що саме збільшено і від коли?
При оформленні в додатку
Було:
Прибутковий:
3 міс. 9%
6 міс. 9,5%
12/18/24 міс. - 10%
Стало:
Прибутковий:
3 міс. 9,5%
6 міс. 10%
12 міс. - 11%
18 міс. - 11,5%
24 міс. - 12%
Відсотки річні, депозит в гривні
Так это уже ж давно так. с 3 декабря
а вот депо - калькулятор на сайте про новые ставки не в курсе до сих пор
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Kalgan
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