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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10166101671016810169

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:09

Прийшов пуш -
Ставки за депозитами збільшено


не знаю чи то стара інфа чи дійсно НР-а акція
greenozon
 
Повідомлень: 12264
З нами з: 01.06.14
Подякував: 215 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:02

  greenozon написав:Прийшов пуш -
Ставки за депозитами збільшено


не знаю чи то стара інфа чи дійсно НР-а акція


а ставки самі то де? що саме збільшено і від коли?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 248 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:24

  wild.tomcat написав:
  greenozon написав:Прийшов пуш -
Ставки за депозитами збільшено


не знаю чи то стара інфа чи дійсно НР-а акція


а ставки самі то де? що саме збільшено і від коли?

це питання до банку
такі дурацкі пуші слати клієнтам ))
greenozon
 
Повідомлень: 12264
З нами з: 01.06.14
Подякував: 215 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:25

  wild.tomcat написав:
  greenozon написав:Прийшов пуш -
Ставки за депозитами збільшено


не знаю чи то стара інфа чи дійсно НР-а акція


а ставки самі то де? що саме збільшено і від коли?

Судя по SS - ничего не збільшено.
5% по сберу, до 7% на мобильном. Или, может они на 2 года гривну хотят?
wig
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Повідомлень: 4965
З нами з: 06.01.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 324 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:30

  wild.tomcat написав:
  greenozon написав:Прийшов пуш -
Ставки за депозитами збільшено


не знаю чи то стара інфа чи дійсно НР-а акція


а ставки самі то де? що саме збільшено і від коли?

При оформленні в додатку
Було:
Прибутковий:
3 міс. 9%
6 міс. 9,5%
12/18/24 міс. - 10%
Стало:
Прибутковий:
3 міс. 9,5%
6 міс. 10%
12 міс. - 11%
18 міс. - 11,5%
24 міс. - 12%
Відсотки річні, депозит в гривні :D
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 11235
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1154 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:34

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:При оформленні в додатку
Було:
Прибутковий:
3 міс. 9%
6 міс. 9,5%
12/18/24 міс. - 10%
Стало:
Прибутковий:
3 міс. 9,5%
6 міс. 10%
12 міс. - 11%
18 міс. - 11,5%
24 міс. - 12%
Відсотки річні, депозит в гривні

Чекаємо хоча б 5% по доларових вкладах
Ukrainian
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Повідомлень: 10403
З нами з: 18.06.08
Подякував: 42 раз.
Подякували: 727 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:41

  Ukrainian написав:
  Alfa_Bank написав:При оформленні в додатку
Було:
Прибутковий:
3 міс. 9%
6 міс. 9,5%
12/18/24 міс. - 10%
Стало:
Прибутковий:
3 міс. 9,5%
6 міс. 10%
12 міс. - 11%
18 міс. - 11,5%
24 міс. - 12%
Відсотки річні, депозит в гривні

Чекаємо хоча б 5% по доларових вкладах


і що вони з ними будуть робити?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 248 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 21:03

  Alfa_Bank написав:
  wild.tomcat написав:
  greenozon написав:Прийшов пуш -
Ставки за депозитами збільшено


не знаю чи то стара інфа чи дійсно НР-а акція


а ставки самі то де? що саме збільшено і від коли?

При оформленні в додатку
Було:
Прибутковий:
3 міс. 9%
6 міс. 9,5%
12/18/24 міс. - 10%
Стало:
Прибутковий:
3 міс. 9,5%
6 міс. 10%
12 міс. - 11%
18 міс. - 11,5%
24 міс. - 12%
Відсотки річні, депозит в гривні :D

Так это уже ж давно так. с 3 декабря :)
а вот депо - калькулятор на сайте про новые ставки не в курсе до сих пор :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 861
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 90 раз.
 
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