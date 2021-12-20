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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 10:02
Шановні, а Інтертоп йде по категорії "одяг" ?
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lov2108
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:11
lov2108 написав:
Шановні, а Інтертоп йде по категорії "одяг" ?
Так
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riwalir
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:18
lov2108 написав:
Шановні, а Інтертоп йде по категорії "одяг" ?
За Інтертоп зараз дуже гарний кешбек дає ще Летішопс до 18%.
Якщо не зареєстровані, можете використати мою рефералку та отримати щє 50грн.https://letyshops.com/ua/winwin?ww=25933998
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velvet
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:26
lov2108 написав:
Шановні, а Інтертоп йде по категорії "одяг" ?
Термінали Аваля - переважно "взуття" (MCC 5661), Привата - переважно "одяг" (MCC 5691). Але зустрічаються непоодинокі виключення, треба перевіряти в кожному конкретному випадку.
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Doubting Thomas
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