Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 10:02
Шановні, а Інтертоп йде по категорії "одяг" ?
lov2108
Повідомлень: 2357
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Подякував: 49 раз.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:11
lov2108 написав:
Шановні, а Інтертоп йде по категорії "одяг" ?
Так
riwalir
Повідомлень: 720
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:18
lov2108 написав:
Шановні, а Інтертоп йде по категорії "одяг" ?
За Інтертоп зараз дуже гарний кешбек дає ще Летішопс до 18%.
Якщо не зареєстровані, можете використати мою рефералку та отримати щє 50грн.
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velvet
Повідомлень: 4130
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:26
lov2108 написав:
Шановні, а Інтертоп йде по категорії "одяг" ?
Термінали Аваля - переважно "взуття" (MCC 5661), Привата - переважно "одяг" (MCC 5691). Але зустрічаються непоодинокі виключення, треба перевіряти в кожному конкретному випадку.
Doubting Thomas
Повідомлень: 237
З нами з: 27.11.12
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Подякували: 126 раз.
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1
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:29
Звертаюсь до представника банку та до всіх, хто компетентний. Скажіть, будь ласка, для отримання ковідної тисячі Альфа-банк видає карточку в пластику? Дякую.
finfen
Повідомлень: 242
З нами з: 18.05.17
Подякував: 62 раз.
Подякували: 4 раз.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 11:45
finfen написав:
Звертаюсь до представника банку та до всіх, хто компетентний. Скажіть, будь ласка, для отримання ковідної тисячі Альфа-банк видає карточку в пластику? Дякую.
Тільки віртуальна карта.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 11236
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 12:26
Alfa_Bank Захотів відкрити картку єПідтримка для батька для бонусу 100 грн, скачав сенс і в варіантах вибору картки є Ред, Хамелеон, дебетки і рахунок ФОП, потрібної немає. Батько ніколи не був клієнтом банку. Якщо спочатку відкрити Хамелеон а потім єПідтримка, 100 грн бонусу буде?
Пансер
Повідомлень: 188
З нами з: 22.09.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 23 раз.
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