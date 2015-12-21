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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10167101681016910170

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 10:02

Re: Альфа-Банк

Шановні, а Інтертоп йде по категорії "одяг" ?
lov2108
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Повідомлень: 2357
З нами з: 26.02.09
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Подякували: 116 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 10:11

  lov2108 написав:Шановні, а Інтертоп йде по категорії "одяг" ?

Так
riwalir
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Повідомлень: 720
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Подякували: 60 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 10:18

  lov2108 написав:Шановні, а Інтертоп йде по категорії "одяг" ?

За Інтертоп зараз дуже гарний кешбек дає ще Летішопс до 18%.
Якщо не зареєстровані, можете використати мою рефералку та отримати щє 50грн.
https://letyshops.com/ua/winwin?ww=25933998
velvet
 
Повідомлень: 4130
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 638 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 10:26

  lov2108 написав:Шановні, а Інтертоп йде по категорії "одяг" ?

Термінали Аваля - переважно "взуття" (MCC 5661), Привата - переважно "одяг" (MCC 5691). Але зустрічаються непоодинокі виключення, треба перевіряти в кожному конкретному випадку.
Doubting Thomas
 
Повідомлень: 237
З нами з: 27.11.12
Подякував: 32 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:29

Re: Альфа-Банк

Звертаюсь до представника банку та до всіх, хто компетентний. Скажіть, будь ласка, для отримання ковідної тисячі Альфа-банк видає карточку в пластику? Дякую.
finfen
 
Повідомлень: 242
З нами з: 18.05.17
Подякував: 62 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:45

  finfen написав:Звертаюсь до представника банку та до всіх, хто компетентний. Скажіть, будь ласка, для отримання ковідної тисячі Альфа-банк видає карточку в пластику? Дякую.

Тільки віртуальна карта.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 11238
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:26

Alfa_Bank
Захотів відкрити картку єПідтримка для батька для бонусу 100 грн, скачав сенс і в варіантах вибору картки є Ред, Хамелеон, дебетки і рахунок ФОП, потрібної немає. Батько ніколи не був клієнтом банку. Якщо спочатку відкрити Хамелеон а потім єПідтримка, 100 грн бонусу буде?
Пансер
 
Повідомлень: 189
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:09

  Пансер написав:Alfa_Bank
Захотів відкрити картку єПідтримка для батька для бонусу 100 грн, скачав сенс і в варіантах вибору картки є Ред, Хамелеон, дебетки і рахунок ФОП, потрібної немає. Батько ніколи не був клієнтом банку. Якщо спочатку відкрити Хамелеон а потім єПідтримка, 100 грн бонусу буде?

Для отримання 100 бонусів перша карта повинна бути саме Єпідтримка.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 11238
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:27

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Для отримання 100 бонусів перша карта повинна бути саме Єпідтримка.

Але чому тоді її немає серед запропонованих?
Пансер
 
Повідомлень: 189
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:52

  Пансер написав:
  Alfa_Bank написав:Для отримання 100 бонусів перша карта повинна бути саме Єпідтримка.

Але чому тоді її немає серед запропонованих?

Ви авторизацію проходили через Дію, якщо так то спробуйте відеодзвінок?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 11238
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1154 раз.
 
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  #<1 ... 10167101681016910170
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