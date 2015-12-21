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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 14:36
Alfa_Bank написав:
Ви авторизацію проходили через Дію, якщо так то спробуйте відеодзвінок?
Проходив через Дію. Функції відеодзвінка немає. Після введення всіх анкетних даних написало що додаток не зміг перевірити особу і запрошує у відділення для ідентифікації. Пробував 2 рази. Фотографував батька правильно, у Дії є закордонний біометричний паспорт. До найближчого відділення 65 км, прийдеться відкривати єПідтримку в іншому банку.
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Пансер
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Додано: Вів 21 гру, 2021 18:09
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Додано: Вів 21 гру, 2021 19:06
Пансер написав:
у Дії є закордонний біометричний паспорт
с украинским паспортом книжкой автоматом не откроет.Только через видеозвонок
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Буровик
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Додано: Вів 21 гру, 2021 19:28
Буровик написав:
с украинским паспортом книжкой автоматом не откроет.Только через видеозвонок
Я свій хамелеон відкрив (став новим клієнтом) через дію тільки з закордонним паспортом без відеодзвінка.
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Пансер
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