RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10168101691017010171

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:36

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Ви авторизацію проходили через Дію, якщо так то спробуйте відеодзвінок?

Проходив через Дію. Функції відеодзвінка немає. Після введення всіх анкетних даних написало що додаток не зміг перевірити особу і запрошує у відділення для ідентифікації. Пробував 2 рази. Фотографував батька правильно, у Дії є закордонний біометричний паспорт. До найближчого відділення 65 км, прийдеться відкривати єПідтримку в іншому банку.
Пансер
 
Повідомлень: 191
З нами з: 22.09.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:09

Пішов ПР по мега-гарячій темі в Альфі

https://finclub.net/ua/priama-mova/inve ... oboty.html
greenozon
 
Повідомлень: 12270
З нами з: 01.06.14
Подякував: 215 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:06

Re: Альфа-Банк

  Пансер написав:у Дії є закордонний біометричний паспорт
с украинским паспортом книжкой автоматом не откроет.Только через видеозвонок
Буровик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 25.10.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:28

Re: Альфа-Банк

  Буровик написав:с украинским паспортом книжкой автоматом не откроет.Только через видеозвонок

Я свій хамелеон відкрив (став новим клієнтом) через дію тільки з закордонним паспортом без відеодзвінка.
Пансер
 
Повідомлень: 191
З нами з: 22.09.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10168101691017010171
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], klug, lel, ramaz, V2 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 310, 311, 312
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
3111 363048
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 20:05
klug
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 45, 46, 47
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
466 133419
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 14:54
cohan
Идея Банк 1 ... 264, 265, 266
clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52
2650 85533
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 13:31
Кащей

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (3112)
21.12.2021 20:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.