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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 14:36
Alfa_Bank написав:
Ви авторизацію проходили через Дію, якщо так то спробуйте відеодзвінок?
Проходив через Дію. Функції відеодзвінка немає. Після введення всіх анкетних даних написало що додаток не зміг перевірити особу і запрошує у відділення для ідентифікації. Пробував 2 рази. Фотографував батька правильно, у Дії є закордонний біометричний паспорт. До найближчого відділення 65 км, прийдеться відкривати єПідтримку в іншому банку.
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Пансер
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Додано: Вів 21 гру, 2021 18:09
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greenozon
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Додано: Вів 21 гру, 2021 19:06
Пансер написав:
у Дії є закордонний біометричний паспорт
с украинским паспортом книжкой автоматом не откроет.Только через видеозвонок
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Буровик
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Додано: Вів 21 гру, 2021 19:28
Буровик написав:
с украинским паспортом книжкой автоматом не откроет.Только через видеозвонок
Я свій хамелеон відкрив (став новим клієнтом) через дію тільки з закордонним паспортом без відеодзвінка.
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Пансер
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Додано: Вів 21 гру, 2021 23:01
сьогодні у відділенні дивчина повідомила, що МАБ (мобдодаток + на компі) будуть працювати лише до НР2022
а далі йок
інфа правдива?
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greenozon
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Додано: Вів 21 гру, 2021 23:13
greenozon написав:
сьогодні у відділенні дивчина повідомила, що МАБ (мобдодаток + на компі) будуть працювати лише до НР2022
а далі йок
інфа правдива?
Жуть. На компе хоть по выписке понятно что провелось и когда.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 23:25
greenozon написав:
МАБ (мобдодаток + на компі) будуть працювати лише до НР2022
Аххринеть...Так шо тёще таки смарт покупать? Бо на своём меня задолбало перелогиниваться в её экк шобы 500 орехов настучать, а теперь уже и остатки не сверишь?
Пусть хоть сначала в #ЩосьНеТак сделают нормальную Выписку и Логин
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Amethyst
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Додано: Вів 21 гру, 2021 23:28
Нехай Май Альфа не чіпають. Здуріли?
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Прораб
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Додано: Сер 22 гру, 2021 00:09
greenozon написав:
сьогодні у відділенні дивчина повідомила, що МАБ (мобдодаток + на компі) будуть працювати лише до НР2022
а далі йок
інфа правдива?
Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.
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velvet
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