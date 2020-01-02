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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10168101691017010171

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:36

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Ви авторизацію проходили через Дію, якщо так то спробуйте відеодзвінок?

Проходив через Дію. Функції відеодзвінка немає. Після введення всіх анкетних даних написало що додаток не зміг перевірити особу і запрошує у відділення для ідентифікації. Пробував 2 рази. Фотографував батька правильно, у Дії є закордонний біометричний паспорт. До найближчого відділення 65 км, прийдеться відкривати єПідтримку в іншому банку.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:09

Пішов ПР по мега-гарячій темі в Альфі

https://finclub.net/ua/priama-mova/inve ... oboty.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:06

Re: Альфа-Банк

  Пансер написав:у Дії є закордонний біометричний паспорт
с украинским паспортом книжкой автоматом не откроет.Только через видеозвонок
Буровик
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:28

Re: Альфа-Банк

  Буровик написав:с украинским паспортом книжкой автоматом не откроет.Только через видеозвонок

Я свій хамелеон відкрив (став новим клієнтом) через дію тільки з закордонним паспортом без відеодзвінка.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:01

сьогодні у відділенні дивчина повідомила, що МАБ (мобдодаток + на компі) будуть працювати лише до НР2022

а далі йок :roll: :roll:

інфа правдива?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:13

  greenozon написав:сьогодні у відділенні дивчина повідомила, що МАБ (мобдодаток + на компі) будуть працювати лише до НР2022

а далі йок :roll: :roll:

інфа правдива?

Жуть. На компе хоть по выписке понятно что провелось и когда.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:25

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:МАБ (мобдодаток + на компі) будуть працювати лише до НР2022
Аххринеть...Так шо тёще таки смарт покупать? Бо на своём меня задолбало перелогиниваться в её экк шобы 500 орехов настучать, а теперь уже и остатки не сверишь?
Пусть хоть сначала в #ЩосьНеТак сделают нормальную Выписку и Логин :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:28

Re: Альфа-Банк

Нехай Май Альфа не чіпають. Здуріли?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 00:09

  greenozon написав:сьогодні у відділенні дивчина повідомила, що МАБ (мобдодаток + на компі) будуть працювати лише до НР2022

а далі йок :roll: :roll:

інфа правдива?

Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.
velvet
 
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