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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10168101691017010171

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
181
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:36

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Ви авторизацію проходили через Дію, якщо так то спробуйте відеодзвінок?

Проходив через Дію. Функції відеодзвінка немає. Після введення всіх анкетних даних написало що додаток не зміг перевірити особу і запрошує у відділення для ідентифікації. Пробував 2 рази. Фотографував батька правильно, у Дії є закордонний біометричний паспорт. До найближчого відділення 65 км, прийдеться відкривати єПідтримку в іншому банку.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:09

Пішов ПР по мега-гарячій темі в Альфі

https://finclub.net/ua/priama-mova/inve ... oboty.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:06

Re: Альфа-Банк

  Пансер написав:у Дії є закордонний біометричний паспорт
с украинским паспортом книжкой автоматом не откроет.Только через видеозвонок
Буровик
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:28

Re: Альфа-Банк

  Буровик написав:с украинским паспортом книжкой автоматом не откроет.Только через видеозвонок

Я свій хамелеон відкрив (став новим клієнтом) через дію тільки з закордонним паспортом без відеодзвінка.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:01

сьогодні у відділенні дивчина повідомила, що МАБ (мобдодаток + на компі) будуть працювати лише до НР2022

а далі йок :roll: :roll:

інфа правдива?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:13

  greenozon написав:сьогодні у відділенні дивчина повідомила, що МАБ (мобдодаток + на компі) будуть працювати лише до НР2022

а далі йок :roll: :roll:

інфа правдива?

Жуть. На компе хоть по выписке понятно что провелось и когда.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:25

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:МАБ (мобдодаток + на компі) будуть працювати лише до НР2022
Аххринеть...Так шо тёще таки смарт покупать? Бо на своём меня задолбало перелогиниваться в её экк шобы 500 орехов настучать, а теперь уже и остатки не сверишь?
Пусть хоть сначала в #ЩосьНеТак сделают нормальную Выписку и Логин :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:28

Re: Альфа-Банк

Нехай Май Альфа не чіпають. Здуріли?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 00:09

  greenozon написав:сьогодні у відділенні дивчина повідомила, що МАБ (мобдодаток + на компі) будуть працювати лише до НР2022

а далі йок :roll: :roll:

інфа правдива?

Дівчина може помилятись. Представник Альфи раніше писав, що мобайл заріжуть, а МАБ поки що буде працювати.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 08:59

Вопрос к представителю Альфа-Банк

Небольшое вступление. Мое убеждение - гривневыми картами Альфа-банка никогда нельзя платить в валюте отличной от гривни - Альфа-банк при проведении валютных платежей МОШЕННИЧАЕТ. Об этом писалось много раз, доказывалось многократно, применение банком OIF - IMHO это вообще за гранью добра и зла, при этом банк еще и вовсю занижает курсы если надо начислить минимальные орехи.
Но в жизни случаются всякие ситуации - моя: двое суток назад утром в аэропорту Варшавы при оплате за антиген-тест - заблокировалась карта другого банка, которой планировалась данная оплата, ну а так как времени на решение чем платить было не много - в гугле на глаза попалась Рэд - ней и оплатил. В итоге имею великолепный образчик МОШШЕНИЧЕСТВА Альфа-банка на курсах, который очень надеюсь хотя бы попытается объяснить представитель банка.

Итак - хронология события:
20.12.2021 8-10 по Киеву - делается оплата 300 злотых - при этом банк блокирует на карте 2033,82 грн. - это видно на скрине начисления орехов кэшью:
Зображення

Но все мы понимаем, что блокировка в Альфе и списание по счету это разные суммы если речь об оплате в валюте. Провести списание тем же днем - это конечно не реально - поэтому скорее всего списание произойдет 22-23 числа. Параллельно следим за изменением валютной ситуации - как известно 21 декабря гривна укрепилась к основным валютам. Теоретически можно надеяться что списание, если оно произойдет утром 22.12.2021 - будет даже меньше чем сумма блокировки, но - дальше хронология:

22.12.2021 около 6 утра - смотрю выписку - вижу сумма провелась - со счета в реале списано 2043,23 грн. Ну что же - значит не повезло, значит курсы не так легли. Бывает. Вот скрин:

Зображення

22.12.2021 8-10 утра. А вот тут начинается самое интересное. Карта Рэд. Сумма больше 2кГрн - значит положена рассрочка. И она есть. Минута в минуту - ровно через двое суток после операции (если кто не знает у Альфа-банка такая особенность если операция в валюте - предложение о рассрочке приходит не при блокировке а уже после проведения по счету - но именно в то же время - минута в минуту - когда была осуществлена блокировка ранее). В общем все как положено. Если бы не одно, но - сумма которая перевелась в рассрочку равна... барабанная дробь - аж 2019,11 грн. В подтверждение скрин:

Зображення

В принципе спиши Альфа в итоге 2019,11 - это отлично уложилось бы в ожидание того что в связи с укреплением гривны курс списания оказался ниже курса блокировки. Но мы то помним что в реале списано 2043,23 а в рассрочку ушло 2019,11. Отсюда вопрос к представителю: что это было? Ладно мухлюете занижая курс при начислении орехов - все это уже давно знают, но вот перевести в рассрочку сумму меньше чем реально вы списали по счету - тут ИМХО вы переплюнули уже даже самих себя со своим мошенническим применением OIF якобы для снижения валютного риска, которого у Вас при этом не возникает.
Жду хоть каких-то объяснений - на каком все-таки основании Альфа-банк предоставляет рассрочку на сумму меньшую чем сумма проведения операции по счету? У меня мое понимание что происходит есть - но не буду пока его озвучивать - до ответа представителя банка. Надеюсь ответ будет ;)
PS. Если нужна доп. информация - готов предоставить
Flamingo
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